الملكة رانيا تنصح الأميرة رجوة بعدم قراءة التعليقات السلبية- (فيديو)

“القدس العربي”: قدمت الملكة رانيا العبدالله نصيحة قيّمة للأميرة رجوة الحسين بشأن التعامل مع التعليقات السلبية على وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي مقابلة حصرية مع برنامج “ذا تودي شو” على قناة “إن بي سي” في نيويورك، أكدت الملكة رانيا أنها قدمت هذه النصيحة للأميرة رجوة قبل أن يعلن ولي العهد الأمير الحسين عن خطبتهما، حيث قالت: “من أول الأمور التي قمت بها قبل أن يعلن ابني خطوبته، وأول شيء أخبرته لرجوة كان: لا يوجد هنالك قبول 100%، دائمًا ستجدين أشخاصًا لا يوافقونك”.

وأوضحت الملكة رانيا أن النصيحة الأساسية التي قدمتها للأميرة رجوة هي عدم قراءة التعليقات السلبية على منصات التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أن ذلك سيساعدها في الحفاظ على ثقتها بنفسها، واعتبرت أن التعليقات السلبية غالبًا لا تتعلق بشخصيتها بل بأشخاص آخرين غير راضين، ولذلك لا يجب أن تنشغل بها.

وأوصت الملكة رانيا الأميرة رجوة بالتركيز على أهدافها وما ترغب في تحقيقه، مشددة على أهمية عدم السماح للتعليقات السلبية بالتأثير على معنوياتها، وشددت على أهمية تطوير عادات صحية حول استخدام التكنولوجيا، خاصةً مع الأطفال.

وتحدثت الملكة رانيا في المقابلة، التي نشرتها عبر حساباتها الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، عن تجربة زفاف ابنها وابنتها، مشيرة إلى مدى مشاعر الفرح والفخر والحزن التي تمزجت معًا في تلك اللحظة الخاصة، وأكدت على أهمية تربية الأطفال بقيم تشجع على الثقة بالنفس والانضباط.