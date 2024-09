الملكة رانيا: مجاعة غزة “صناعة إسرائيلية”- (فيديو)

عمان: قالت الملكة رانيا، عقيلة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، الاثنين، إن الجوع في قطاع غزة “كارثة صنعتها إسرائيل”.

جاء ذلك في مقابلة للملكة رانيا مع شبكة سي إن إن الأمريكية، نشرتها في الموقع العربي للشبكة.

وقالت عقيلة العاهل الأردني إن “وقف إطلاق النار الفوري في قطاع غزة هو الأولوية رقم واحد، وما يحدث أمر مخز وشائن للغاية”.

وعن عمليات الإنزال الجوي التي قام بها الأردن، قالت إن “السبب وراء قيامنا بعمليات الإنزال الجوي هذه هو أننا وجدنا بعد المحاولة دون جدوى لإقناع إسرائيل بفتح نقاط الوصول البرية، أن علينا أن نفعل شيئًا”.

وفي وقت سابق الاثنين، أعلن الجيش الأردني، تنفيذ 7 عمليات إنزال جوية لمساعدات إغاثية شمالي قطاع غزة، بمشاركة مصر والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبلجيكا، ما يرفع عدد الإنزالات الجوية التي نفذها إلى 38 إنزالاً جوياً أردنياً، و46 إنزالاً بالتعاون مع دول أخرى.

وأشارت الملكة إلى وجود شاحنات وأطنان من المواد الغذائية في الشاحنات التي تبعد أميالاً عن الأشخاص الذين يعانون من الجوع في القطاع.

وأكدت أن “الجوع في غزة ليس كارثة طبيعية، هذه كارثة من صنع الإنسان، وكارثة من صنع إسرائيل، إنه الحرمان حسب التصميم”.

الملكة رانيا أوضحت أنه “أيا كان حجم المساعدات الواردة إلى القطاع، فلا شيء يمكن أن يحل محل وقف إطلاق النار”.

ولفتت إلى أن “تقديم المساعدات تحت القصف لا يوقف الدمار والموت والحسرة، ولا يمكننا أن ننقذ الناس من الجوع ثم نقصفهم حتى الموت”.

“Nothing is a substitute for a ceasefire. Delivering aid under bombardment does not stop the destruction… We cannot save people from hunger only then to bomb them to death.”

Queen Rania spoke with me about Jordan airdropping aid into Gaza, the humanitarian crisis, and more. pic.twitter.com/djfBVqx0b5

— Christiane Amanpour (@amanpour) March 11, 2024