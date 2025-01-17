الملكة رانيا- ميلانيا ترامب.. غداء “فلوريدا”: تواصل “صداقة عائلية” بنكهة “سياسية”.. وأطفال غزة محور نقاش- (صورة)

واشنطن- “القدس العربي”:

لا أحد يعرف بصورة محددة هوية ما دار من نقاش أو تم تبادله من رسائل على “طاولة غداء” شخصية لكن بدلالات سياسية بالتأكيد جمعت ملكة الأردن رانيا العبد الله بالسيدة الأولى الجديدة في البيت الأبيض ميلانيا ترامب.

اللقاء نظم بهدوء شديد وبعيدا عن الأضواء وطابعه “عائلي” بين الأسرتين ولم تعلن تفاصيله.

أعلنت محطة سي إن إن أولا النبأ وهي تتحدث عن “غداء عمل” بين السيدتين في أحد مطاعم “فلوريدا” تخلله تبادل الرأي والملاحظات في ملفي “الطفولة والتعليم”، وهما حصرا الملفان اللذان تهتم بهما بصورة دائمة زوجة العاهل الأردني لا بل كان لها بصمة مؤثرة بخصوصهما في الاشتباك مع الإعلام الأمريكي طوال ومع بدايات العدوان الإسرائيلي على أهل قطاع غزة.

أصدر الديوان الملكي الأردني بيانا مقتضبا صرح فيه بأن الملكة رانيا العبد الله التقت الخميس خلال وجودها في فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية بالسيدة الأولى المقبلة للولايات المتحدة الأمريكية ميلانيا ترامب

لاحقا أصدر الديوان الملكي الأردني بيانا مقتضبا صرح فيه بأن الملكة رانيا العبد الله التقت الخميس خلال وجودها في فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية بالسيدة الأولى المقبلة للولايات المتحدة الأمريكية ميلانيا ترامب، وخلال اللقاء الذي تبعه غداء أقيم للملكة، جرى بحث عدد من الجوانب ذات الاهتمام المشترك، ومن بينها رعاية الأطفال والتعليم.

التصريح الرسمي الأردني لم يتضمن المزيد من التفاصيل في غداء يعتقد أنه ينطوي على “رسائل سياسية” يتداولها بذكاء القصر الملكي الأردني مع البيت الأبيض وعبر “القنوات العائلية” هذه المرة.

عاجل | جلالة الملكة رانيا العبدالله تلتقي السيدة الأولى المقبلة ميلانيا ترامب في فلوريدا التقت جلالة الملكة رانيا العبدالله أمس الخميس خلال تواجدها في فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية بالسيدة الأولى المقبلة للولايات المتحدة الأمريكية ميلانيا ترامب. وخلال اللقاء الذي تبعه… pic.twitter.com/RWNy4r7TPs — Jordan TV-التلفزيون الأردني (@JrtvMedia) January 16, 2025

الملكة رانيا عادت ونشرت صورة تجمعها بزوجة ترامب في المطعم على منصتها الخاصة بإنستغرام، الأمر الذي يوحي بالرغبة في الإفصاح عن اللقاء لكن الإشارة لمناقشات طالت ملفي الطفولة والتعليم قد تعبر عن “إشارة متقدمة” على جهد لملكة الأردن يسعى لدعم وإسناد خطط المملكة في تقديم إغاثة منهجية لأهل قطاع غزة في مجالي حماية الأطفال وإعادة بناء البنية التعليمية التي دمرها في غزة العدوان الإسرائيلي.

في الإغاثة والإسناد دور كبير للأردن والأهم مبادرات متقدمة لأبناء العائلة الهاشمية المالكة.

الانطباع في واشنطن يشير إلى أن الملكة الأردنية بلقاء زوجة ترامب تحرص على دعم موقع ومصالح بلادها في خارطة ترتيبات الرئيس ترامب وتصوراته لمستقبل المنطقة

والانطباع في واشنطن يشير إلى أن الملكة الأردنية بلقاء زوجة ترامب تحرص على دعم موقع ومصالح بلادها في خارطة ترتيبات الرئيس ترامب وتصوراته لمستقبل المنطقة حيث تزامن اللقاء والغداء مع احتفالية ترامب بتمكنه من تحقيق اختراق وتوقيع اتفاقية لوقف النار في غزة.

في وقت سابق وُصف ترامب في القصر الملكي بأنه “صديق شخصي”.

لكن ذلك لا يكفي برأي المراقبين السياسيين لإقامة صلات قوية بمرحلته المقبلة مما يعزز القيمة أو النكهة السياسية الفاعلة للتلاقي والاشتباك والاستكشاف عبر غداء فلوريدا ولقاء السيدتين.