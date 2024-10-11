الملك تشارلز الثالث يستقبل أمير قطر مطلع ديسمبر

لندن: يتوجه أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني إلى المملكة المتحدة أوائل ديسمبر/ كانون الأول، في زيارة دولة يستقبله خلالها الملك تشارلز الثالث في قصر باكنغهام، حسبما أعلن القصر.

وقال القصر في بيان، إن الملك وزوجته كاميلا سيستقبلان الأمير والشيخة جواهر في زيارة الدولة هذه، والتي من المقرر أن تستغرق يومين في 3 و4 ديسمبر/ كانون الأول.

ويعود آخر اجتماع بين الزعيمين إلى ديسمبر/ كانون الأول 2023، في مؤتمر المناخ الدولي (كوب 28) الذي حضره تشارلز الثالث، فيما حضر الزعيم القطري والشيخة جواهر تتويج الملك في مايو/ أيار 2023 في لندن.

وستجرى الزيارة في وقت تحاول المملكة المتحدة التوصل إلى اتفاق تجاري مع مجلس التعاون الخليجي الذي تعدّ قطر أحد أعضائه الرئيسين.

ووفقا للحكومة البريطانية، فإن اتفاقا كهذا سيضخ حوالي 1,6 مليار جنيه إسترليني (1,9 مليار يورو) في الاقتصاد البريطاني.

وتقدر استثمارات قطر في الاقتصاد البريطاني بأكثر من 40 مليار جنيه إسترليني (نحو 48 مليار يورو)، وأشارت الإمارة في عام 2022 إلى عزمها على استثمار ما يصل إلى 10 مليارات جنيه إسترليني في البلاد بحلول عام 2027.

(أ ف ب)