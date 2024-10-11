سياسة | عربي | الخليج العربي

الملك تشارلز الثالث يستقبل أمير قطر مطلع ديسمبر

11 - أكتوبر - 2024

حجم الخط
0

لندن: يتوجه أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني إلى المملكة المتحدة أوائل ديسمبر/ كانون الأول، في زيارة دولة يستقبله خلالها الملك تشارلز الثالث في قصر باكنغهام، حسبما أعلن القصر.

وقال القصر في بيان، إن الملك وزوجته كاميلا سيستقبلان الأمير والشيخة جواهر في زيارة الدولة هذه، والتي من المقرر أن تستغرق يومين في 3 و4 ديسمبر/ كانون الأول.

ويعود آخر اجتماع بين الزعيمين إلى ديسمبر/ كانون الأول 2023، في مؤتمر المناخ الدولي (كوب 28) الذي حضره تشارلز الثالث، فيما حضر الزعيم القطري والشيخة جواهر تتويج الملك في مايو/ أيار 2023 في لندن.

وستجرى الزيارة في وقت تحاول المملكة المتحدة التوصل إلى اتفاق تجاري مع مجلس التعاون الخليجي الذي تعدّ قطر أحد أعضائه الرئيسين.

ووفقا للحكومة البريطانية، فإن اتفاقا كهذا سيضخ حوالي 1,6 مليار جنيه إسترليني (1,9 مليار يورو) في الاقتصاد البريطاني.

وتقدر استثمارات قطر في الاقتصاد البريطاني بأكثر من 40 مليار جنيه إسترليني (نحو 48 مليار يورو)، وأشارت الإمارة في عام 2022 إلى عزمها على استثمار ما يصل إلى 10 مليارات جنيه إسترليني في البلاد بحلول عام 2027.
(أ ف ب)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

جمعهما أمير قطر في الدوحة.. رئيسا الكونغو ورواندا يدعوان إلى وقف إطلاق نار في شرق الكونغو
18 - مارس - 2025
أمير قطر يتلقى اتصالا من الشرع لبحث العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية
16 - مارس - 2025
قطر تعلن تزويد سوريا بالغاز الطبيعي عبر الأردن- (تدوينة)
13 - مارس - 2025
أمير قطر يبحث بالهند تعزيز التعاون والتطورات الإقليمية- (تدوينات)
17 - فبراير - 2025

اشترك في قائمتنا البريدية