الملك سلمان يعتمد رمز عملة الريال السعودي- (فيديو)

الرياض: اعتمد الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، الخميس، رمز عملة الريال السعودي، في خطوة تهدف إلى “تعزيز هوية العملة الوطنية”.

وقال محافظ البنك المركزي السعودي أيمن السياري إن هذا الرمز “يسهم في تعزيز هوية المملكة المالية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي”، وفق وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

وأضاف أن “بدء العمل بتطبيق رمز العملة سيتم مباشرةً، على أن يتم عكسه في التعاملات المالية والتجارية والتطبيقات المختلفة بشكل تدريجي”.

وتابع أن “هذه المبادرة تستهدف تشجيع الاعتزاز بالهوية الوطنية والانتماء الثقافي، وإبراز مكانة الريال السعودي، وتعزيز الثقة به، وإظهار مكانة المملكة ضمن الاقتصادات العالمية الكبرى ودول مجموعة العشرين”.

الوكالة ذكرت أن رمز العملة الوطنية “صُمم بأعلى المعايير الفنية” ويجسد “ثقافة المملكة وتراثها العريقين، حيث يحمل الرمز اسم عملتنا الوطنية “ريال” بتصميم مستوحى من الخط العربي”.

وتابعت: “وسيعزز الرمز من تمثيل الريال السعودي في السياق المحلي والإقليمي والدولي؛ ما يجعله مناسبا للاستخدام في الإشارة إلى الريال السعودي في جميع التعاملات المالية والتجارية”.

(الأناضول)