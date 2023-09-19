الملك عبد الله: الأردن لن يقدر على استضافة مزيد من اللاجئين السوريين

نيويورك: قال العاهل الأردني الملك عبد الله، اليوم الثلاثاء، إن المملكة ليست لديها القدرة ولا الموارد على استضافة مزيد من اللاجئين السوريين ورعايتهم.

وأضاف في خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك “مستقبل اللاجئين السوريين في بلدهم، وليس في البلدان المستضيفة. ولكن، وإلى أن يتمكنوا من العودة إلى ديارهم، علينا جميعا أن نفعل الصواب تجاههم”.

في الجمعية العامة: عاهل #الأردن الملك عبد الله يدعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته حيال اللاجئين ويقول إن العالم لا يملك ترف التهرب من مسؤوليته ليترك جيلا ضائعا. ويؤكد على ضرورة الاعتراف بحقوق الفلسطينيين باعتباره السبيل الوحيد نحو السلام #UNGA https://t.co/jCCJsOyuZ7 pic.twitter.com/4icm611IW1 — أخبار الأمم المتحدة (@UNNewsArabic) September 19, 2023

(رويترز)