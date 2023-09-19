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الملك عبد الله: الأردن لن يقدر على استضافة مزيد من اللاجئين السوريين

منذ 28 دقيقة

العاهل الأردني الملك عبد الله

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نيويورك: قال العاهل الأردني الملك عبد الله، اليوم الثلاثاء، إن المملكة ليست لديها القدرة ولا الموارد على استضافة مزيد من اللاجئين السوريين ورعايتهم.

وأضاف في خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك “مستقبل اللاجئين السوريين في بلدهم، وليس في البلدان المستضيفة. ولكن، وإلى أن يتمكنوا من العودة إلى ديارهم، علينا جميعا أن نفعل الصواب تجاههم”.

(رويترز)

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