الملك عبد الله الثاني: سلاح الجو الأردني تمكن من إنزال مساعدات طبية عاجلة للمستشفى الميداني الأردني في غزة

عمان قال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إن أفرادا من سلاح الجو الأردني تمكنوا من إنزال مساعدات طبية عاجلة في منتصف الليل للمستشفى الميداني الأردني في غزة.

وكتب العاهل الأردني في منشور على منصة إكس “بحمد الله تمكن نشامى سلاح الجو في قواتنا المسلحة في منتصف هذه الليلة من إنزال مساعدات طبية ودوائية عاجلة جوا للمستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة”.

وأضاف “هذا واجبنا لمساعدة الجرحى والمصابين الذين يعانون جراء الحرب على غزة”.

وتابع “سيبقى الأردن السند والداعم والأقرب للأشقاء الفلسطينيين”.

(وكالات)

Our fearless air force personnel air-dropped at midnight urgent medical aid to the Jordanian field hospital in Gaza. This is our duty to aid our brothers and sisters injured in the war on Gaza. We will always be there for our Palestinian brethren pic.twitter.com/HOWI2VL7hL — عبدالله بن الحسين (@KingAbdullahII) November 5, 2023