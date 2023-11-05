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الملك عبد الله الثاني: سلاح الجو الأردني تمكن من إنزال مساعدات طبية عاجلة للمستشفى الميداني الأردني في غزة

منذ 50 دقيقة

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عمان قال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إن أفرادا من سلاح الجو الأردني تمكنوا من إنزال مساعدات طبية عاجلة في منتصف الليل للمستشفى الميداني الأردني في غزة.

وكتب العاهل الأردني في منشور على منصة إكس  “بحمد الله تمكن نشامى سلاح الجو في قواتنا المسلحة في منتصف هذه الليلة من إنزال مساعدات طبية ودوائية عاجلة جوا للمستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة”.

وأضاف “هذا واجبنا لمساعدة الجرحى والمصابين الذين يعانون جراء الحرب على غزة”.

وتابع “سيبقى الأردن السند والداعم والأقرب للأشقاء الفلسطينيين”.

(وكالات)

 

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