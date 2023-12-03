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المليارديرات في جميع أنحاء العالم عام 2023

3 - ديسمبر - 2023

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  1. يقول فصل الخطاب:
    ديسمبر 3, 2023 الساعة 5:08 م

    لا شيء يدوم إلا وجه الحي القيوم، لا المال يدوم و لا العز يدوم كل شيئ زائل إلا وجه الله سبحانه وتعالى 🇵🇸🤕✌️🔥🐒🔥🐸

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