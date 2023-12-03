المليارديرات في جميع أنحاء العالم عام 2023

عاجل..إعلام عبري عن ضابط في كتيبة كوماندوز: ساحة القتال في مدينة حمد بخان يونس هي الأصعب حتى الآن

عاجل..يديعوت أحرونوت: الحكومة الإسرائيلية تخطط لإغلاق وزارة الاستخبارات والقرار قد يتخذ الأحد المقبل

عاجل..إعلام عبري: التقديرات تشير إلى أن حكومة الحرب قد لا تستمر في ظل الطريقة التي تدار بها