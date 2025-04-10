الملياردير الفلسطيني بشار المصري يستقيل من منصبه بجامعة هارفارد الأمريكية

نيويورك: قدم الملياردير الفلسطيني الأمريكي بشار المصري، استقالته من منصبه الإداري في جامعة هارفارد بعد قضية فتحت ضده بتهمة دعم حركة حماس.

ووفقا لتقرير نشرته صحيفة “نيويورك بوست”، الخميس، فإن “المصري” ترك منصبه في عضوية مجلس العمادة في كلية كينيدي للإدارة الحكومية في جامعة هارفارد.

ونقلت الصحيفة عن متحدث باسم الكلية قوله إن “السيد المصري استقال من مجلس العمادة”.

وأشار المتحدث إلى أن القضية تطرح اتهامات خطيرة تحتاج إلى الفحص والمعالجة من خلال الإجراءات القانونية.

ورفع إسرائيليون الإثنين الماضي دعوى قضائية ضد المصري في واشنطن، متهمين إياه بـ”تقديم المساعدة والدعم لحركة حماس”.

وتزعم وثائق الدعوى أن “المصري” ساهم في بناء أنفاق حماس في غزة.

من جانبه، نفى “المصري” هذه الاتهامات، مؤكدا أنه أو أي من مؤسساته لم يشاركوا في أي أنشطة غير قانونية.

كما ادعت وسائل إعلام أمريكية أن “المصري” عمل مستشارا لآدم بويلر، المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون الأسرى في إدارة ترامب، بشأن مستقبل غزة، دون أن يتصدر المشهد.

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 166 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

(الأناضول)