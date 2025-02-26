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الملياردير نجيب ساويرس: على مصر أن تعيد النظر في المشروعات العملاقة

26 - فبراير - 2025

الملياردير المصري نجيب ساويرس

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أبوظبي: قال الملياردير المصري نجيب ساويرس إنه ينبغي إعادة النظر بشأن المشروعات العملاقة في بلاده، وذلك لتوفير المال نظرا لأنها تتطلب الكثير من العملة الأجنبية.

وقال ساويرس في مؤتمر في أبوظبي الأربعاء “سأكون مهذبا وأقول إن لدينا رئيسا طموحا للغاية يطلق مشروعات ضخمة تتطلب الكثير من العملة الأجنبية ويجب أن نعيد النظر في هذه المشروعات”.

ومنذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي المنصب في عام 2014 تنفق مصر بسخاء على مشروعات لتطوير البنية التحتية تحت إشراف الجيش، ويقول الرئيس إنها ضرورية للتنمية الاقتصادية وتشمل عاصمة جديدة بقيمة 58 مليار دولار.

وقال ساويرس إن 1500 شركة مصرية نقلت مقراتها إلى أبوظبي العام الماضي، وأضاف أنه إذا اندمجت بورصات الإمارات فإن السيولة ستكون أكبر وستصبح الشركات حريصة على إدراج أسهمها في المنطقة.

وتوجد في الإمارات ثلاث بورصات، سوق أبو ظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي وناسداك دبي.

(رويترز)

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