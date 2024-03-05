الممثلة الأمريكية أماندا سيلز: بايدن رجل شرير.. وسيخسر الانتخابات بسبب موقفه من غزة- (فيديو)

لوس أنجلوس: تعتقد الممثلة الأمريكية أماندا سيلز بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيخسر الانتخابات الرئاسية بسبب موقفه من الحرب في غزة.

ووصفت سيلز، نجمة مسلسل ” إن سيكيود”، بايدن بأنه رجل شرير وقالت إن إدارة بايدن بحاجة إلى الاستماع إلى ما يطالب به غالبية الأمريكيين – الضغط من أجل وقف دائم لإطلاق النار وضمان عدم عيش الفلسطينيين تحت تهديد دائم بالعنف والموت.

وأضافت في مقابلة مع موقع ” تي إم زي” بأنها فقدت الثقة في بايدن بسبب ما تعتبره عدم اتخاذ إجراء من جانبه – وفي هذه المرحلة، تعتقد بأن الناخب سيختار واحداً من شريرين.