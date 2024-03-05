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الممثلة الأمريكية أماندا سيلز: بايدن رجل شرير.. وسيخسر الانتخابات بسبب موقفه من غزة- (فيديو)

5 - مارس - 2024

رائد صالحة
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لوس أنجلوس: تعتقد الممثلة الأمريكية أماندا سيلز بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيخسر الانتخابات الرئاسية بسبب موقفه من الحرب في غزة.

ووصفت سيلز، نجمة مسلسل ” إن سيكيود”، بايدن بأنه رجل شرير وقالت إن إدارة بايدن بحاجة إلى الاستماع إلى ما يطالب به غالبية الأمريكيين – الضغط من أجل وقف دائم لإطلاق النار وضمان عدم عيش الفلسطينيين تحت تهديد دائم بالعنف والموت.

وأضافت في مقابلة مع موقع ” تي إم زي”  بأنها فقدت الثقة في بايدن بسبب ما تعتبره عدم اتخاذ إجراء من جانبه – وفي هذه المرحلة، تعتقد بأن الناخب سيختار واحداً من شريرين.

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  1. يقول هدال القفقاسي:
    مارس 5, 2024 الساعة 11:28 م

    بارك الله بيك و الله يزيد من امثالك

    رد

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