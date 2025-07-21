الممثلة السورية دانا مارديني تعتزل التلفزيون: فخورة بما قدمت.. واكتفيت إلى هنا

لندن- “القدس العربي”: أعلنت الممثلة السورية دانا مارديني، إحدى أبرز نجمات الدراما السورية في العقد الأخير، اعتزالها العمل في مجال التمثيل التلفزيوني، بعد مسيرة حافلة جسّدت فيها شخصيات لاقت تفاعلاً واسعاً من الجمهور، خاصة بدورها الشهير “هناء” في مسلسل “الندم”.

وقالت مارديني في بيان نشرته عبر حسابها على “إنستغرام”: “لن أعمل بعد الآن في مجال التلفزيون، أياً كانت الشركة أو المحطة. هذا القرار ليس وليد اللحظة، بل نتيجة رغبة منذ سنوات”.

وأضافت: “فخورة بكل ما قدمته على الشاشة، وقد حان الوقت لأنتقل إلى مسارات أخرى، سأتابع شغفي في السينما والمسرح، وسأواصل مشاركتكم أي جديد”.

كما وجهت رسالة للمحبين جاء فيها: “لكم مني كل الحب، وسأبقى على تواصل دائم معكم عبر ما أقدمه فنياً خارج إطار الشاشة الصغيرة”.

وطلبت من الجمهور والإعلام عدم التواصل مع عائلتها حول القرار، مشددة على أن أسرتها “تحترم حرية القرار ولا تتدخل في شؤونها”.

يُذكر أن دانا مارديني من مواليد دمشق عام 1988، تخرجت من المعهد العالي للفنون المسرحية عام 2011، وسرعان ما برزت كأحد أهم وجوه الجيل الجديد في الدراما السورية والعربية.

من أبرز أعمالها التلفزيونية: “الولادة من الخاصرة” بجزأيه. “أرواح عارية” (2012). “الندم” (2016). “تانغو” (2018). “العودة” و”عهد الدم”. وسلسلة “للموت” التي شاركت فيها بأداء بطولي خلال موسمين.

يترقب جمهور مارديني أعمالها المقبلة في السينما والمسرح، حيث أعلنت عزمها مواصلة نشاطها الفني بعيداً عن الإنتاجات التلفزيونية.