الممثلة السورية نور علي تواجه تيم الحسن في مسلسل «مولانا» الجديد

دمشق – «القدس العربي»: انضمت الفنانة السورية نور علي، إلى فريق عمل مسلسل «مولانا» بطولة النجم تيم حسن، والمقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل.

والعمل من تأليف لبنى الحداد وإخراج سامر البرقاوي، ومن المقرر بدء التحضيرات الخاصة به خلال الأسابيع المقبلة تمهيدًا لبدء التصوير فور الانتهاء من التعاقدات مع الفنانين المشاركين في البطولة.

وحققت الفنانة نور علي نجاحًا كبيرًا في رمضان الفائت من خلال عملين متنوعين ما بين الدراما الاجتماعية التي تقترب من التراجيديا في مسلسل «البطل» للمخرج الليث حجو، بالإضافة إلى دورها في الجزء الثاني من مسلسل الكوميديا السوداء «ما اختلفنا».

وتعد أحد أبرز الوجوه السورية في الدراما العريبة في الفترة الراهنة، وكانت الفنانة تخرّجت من المعهد العالي للفنون المسرحية في دمشق عام 2018، وقدمت شخصية دينا في مسلسل «عروس بيروت» في أجزاء المسلسل الثلاثة، وحققت من خلاله شهرة واسعة، وقدمت أيضًا دور «ميرا» مدربة اليوغا التي تقع في قصة حب مع رجل متزوج في مسلسل «ستيلتو» الشهير.