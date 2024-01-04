الممثلة اللبنانية كارمن لبّس: فلسطين قضية لن تموت- (فيديو)

بيروت- “القدس العربي”:

لا توفّر الممثلة اللبنانية كارمن لبّس مناسبة إلا وتغتنمها للتعبير عن تضامنها مع فلسطين والقضية الفلسطينية، وهي في آخر إطلالاتها على شاشة MTV في برنامج “كتير هلقد” أبت إلا أن توجّه تحية إلى غزة والفلسطينيين وأن ترفض تراجع موجة التعاطف مع القضية الفلسطينية، وثمّنت تحرك شعوب في الدول الغربية ومقاطعتهم لمؤسسات وماركات عالمية داعمة لإسرائيل خلافاً لما هو عليه الحال في بعض الدول العربية.

ودعت كارمن الجيل الشاب الذي يملك الطاقة إلى التحرك وقول الحقيقة وعدم اليأس، جازمة “أن فلسطين قضية لن تموت مهما حاولوا طمسها وستبقى حية”.

وقد تفاعل مع كارمن عدد من المتابعين الذين نوّهوا بكلامها المؤثر جداً عن فلسطين.

وليست المرة الأولى التي تعرب فيها كارمن لبّس عن تعاطفها مع فلسطين، فهي تُعتبر من أكثر الممثلات اللبنانيات والعربيات اللواتي يسجلن موقفاً تجاه ما يتعرض له الفلسطينيون اليوم بسبب جرائم العدو الإسرائيلي.

وبعد استهداف القيادي في حركة “حماس” صالح العروري في الضاحية الجنوبية كتبت كارمن على منصة “إكس” أن “إسرائيل هي الشر المطلق يلي بعده عم يلعب دور الضحية”، وأضافت “يا رب تحمي لبنان”.

#إسرائيل هي الشر المطلق يلي بعده عم يلعب دور الضحية 🤬

يا رب تحمي لبنان 🙏🏼🙏🏼 — Carmen Lebbos – كارمن لبس (@C_lebbos) January 2, 2024

ولطالما عمدت الممثلة اللبنانية إلى إعادة نشر تغريدات تظهر حجم الدمار في غزة بسبب العدوان الإسرائيلي مع تعليقات أن ما يجري ليس دفاعاً عن النفس بتاتاً بل هو إرهاب، داعية إلى حفظ أطفال غزة من الأشرار ومن الفتك بحياتهم وبضحكتهم.

تجدر الإشارة إلى أن كارمن لبّس لعبت أدوار البطولة في أكثر من مسلسل درامي لبناني بينها مسلسل “عشرين عشرين” و”ابنة المعلم”، “العائدة”، “مالح يا بحر” “بين بيروت ودبي”، وهي ارتبطت بالفنان اللبناني زياد الرحباني لمدة 15 سنة.

وفي مقابلتها مع الممثل الكوميدي هشام حداد، بدا على كارمن الانفعال بسبب وضع زميلها الصحي الممثل اللبناني فادي إبراهيم الذي بُترت قدمه في المستشفى ويحتاج لتسديد نفقات الاستشفاء والعلاج من داء السكري.

وقالت كارمن “حبيبي فادي ووضعه بحزن، وما في حد مهتم بحالته الصحية، لماذا الممثل يوصل لمرحلة مثل هذه ولم يقدم أحد أي مساعدة لحالته”، وسألت “وين وزير الثقافة، أو وزير الإعلام، على الأقل يقدموا له أي شيء لأنه مش قليل هذا فادي إبراهيم”.