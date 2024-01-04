منوعات | أخبار النجوم

الممثلة اللبنانية كارمن لبّس: فلسطين قضية لن تموت- (فيديو)

4 - يناير - 2024

ناديا الياس
حجم الخط
1

بيروت- “القدس العربي”:

لا توفّر الممثلة اللبنانية كارمن لبّس مناسبة إلا وتغتنمها للتعبير عن تضامنها مع فلسطين والقضية الفلسطينية، وهي في آخر إطلالاتها على شاشة MTV في برنامج “كتير هلقد” أبت إلا أن توجّه تحية إلى غزة والفلسطينيين وأن ترفض تراجع موجة التعاطف مع القضية الفلسطينية، وثمّنت تحرك شعوب في الدول الغربية ومقاطعتهم لمؤسسات وماركات عالمية داعمة لإسرائيل خلافاً لما هو عليه الحال في بعض الدول العربية.

ودعت كارمن الجيل الشاب الذي يملك الطاقة إلى التحرك وقول الحقيقة وعدم اليأس، جازمة “أن فلسطين قضية لن تموت مهما حاولوا طمسها وستبقى حية”.

وقد تفاعل مع كارمن عدد من المتابعين الذين نوّهوا بكلامها المؤثر جداً عن فلسطين.

وليست المرة الأولى التي تعرب فيها كارمن لبّس عن تعاطفها مع فلسطين، فهي تُعتبر من أكثر الممثلات اللبنانيات والعربيات اللواتي يسجلن موقفاً تجاه ما يتعرض له الفلسطينيون اليوم بسبب جرائم العدو الإسرائيلي.

وبعد استهداف القيادي في حركة “حماس” صالح العروري في الضاحية الجنوبية كتبت كارمن على منصة “إكس” أن “إسرائيل هي الشر المطلق يلي بعده عم يلعب دور الضحية”، وأضافت “يا رب تحمي لبنان”.

ولطالما عمدت الممثلة اللبنانية إلى إعادة نشر تغريدات تظهر حجم الدمار في غزة بسبب العدوان الإسرائيلي مع تعليقات أن ما يجري ليس دفاعاً عن النفس بتاتاً بل هو إرهاب، داعية إلى حفظ أطفال غزة من الأشرار ومن الفتك بحياتهم وبضحكتهم.

تجدر الإشارة إلى أن كارمن لبّس لعبت أدوار البطولة في أكثر من مسلسل درامي لبناني بينها مسلسل “عشرين عشرين” و”ابنة المعلم”، “العائدة”، “مالح يا بحر” “بين بيروت ودبي”، وهي ارتبطت بالفنان اللبناني زياد الرحباني لمدة 15 سنة.

وفي مقابلتها مع الممثل الكوميدي هشام حداد، بدا على كارمن الانفعال بسبب وضع زميلها الصحي الممثل اللبناني فادي إبراهيم الذي بُترت قدمه في المستشفى ويحتاج لتسديد نفقات الاستشفاء والعلاج من داء السكري.

وقالت كارمن “حبيبي فادي ووضعه بحزن، وما في حد مهتم بحالته الصحية، لماذا الممثل يوصل لمرحلة مثل هذه ولم يقدم أحد أي مساعدة لحالته”، وسألت “وين وزير الثقافة، أو وزير الإعلام، على الأقل يقدموا له أي شيء لأنه مش قليل هذا فادي إبراهيم”.

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول فصل الخطاب:
    يناير 4, 2024 الساعة 1:25 م

    قضية فلسطين هي القضية الوحيدة التي ذكرت في القرآن الكريم في التنبؤ لما سيحدث لبني صهيون وعد رب العالمين وكان وعد الله مفعولا اقتربت نهاية دويلة السراب والخراب 🇵🇸✌️🔥🐒🚀🐒🚀🐒🚀🔥

    رد

أخبار ذات صلة

الاستسلام الجماعي العربي ليس مصادفة
21 - مارس - 2024
في حشد دبلوماسي وإطلالة لـ وائل الدحدوح.. افتتاح مهرجان الفيلم الفلسطيني للدول الإسكندنافية- (صور وفيديو)
18 - مارس - 2024
دعوى قضائية ضد جامعة بنسلفانيا يرفعها أساتذة تعرضوا لمضايقات بسبب مطالبتهم بالعدالة لفلسطين
12 - مارس - 2024
«برلين السينمائي»… مناسبة فلسطينية رغماً عنه
6 - مارس - 2024

اشترك في قائمتنا البريدية