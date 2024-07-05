الممثلة اللبنانية نادين الراسي “المحرومة من أولادها” تمنع والدة من تعنيف ابنها- (فيديو)

بيروت- “القدس العربي”:

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للممثلة اللبنانية نادين الراسي، يوثّق دخولها إلى أحد المنازل لإيقاف إحدى الأمهات عن تعنيف ابنها الذي كان بكاؤه وألمه يعلو في المكان بسبب الضرب والكلمات القاسية التي كانت توجهها إليه.

وقد شاركت نادين الراسي مقطع الفيديو عبر حسابها على “إنستغرام” حيث ظهرت وهي تدخل إلى البيت في لحظة كادت الأم تخنق فيها ابنها.

وبدت نادين غاضبة وتصرخ في وجه الأم وتقول لها: “كيف قدرتي تضربي ابنك؟ ما بهمني شو عامل! شو بتعملي إذا حدا أخدلك ياه؟ أنتِ بتعرفي قصتي؟ أنا محرومة من ولادي؟ ليش جبتيه؟ إذا مش قادرة تربّيه حطي بمؤسسة أو أنا باخدوا”. وناشدت الجهات المعنية التدخل لحماية الطفل، كما ناشدت الإعلامي مالك مكتبي الإضاءة على قصة الطفل.

وأرفقت نادين الفيديو بتعليق جاء فيه: “الطفل صار إلو شهرين عم يتعنّف والضيعة بتشهد وساقبت سمعت الصوت الليلة. اقتضى التوضيح”. وأضافت: “بتحمّل كامل المسؤولية هذا إن أخطأت… على أمل تحرك المعنيين!!”.

وقد تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي والمشاهير مع مقطع الفيديو، حيث أشادوا بشجاعة نادين وتدخلها في الوقت المناسب. وحظي الفيديو بإعجاب أكثر من 38 ألف متابع وأكثر من 6700 تعليق. وتمنى بعض التعليقات أن يعود أولاد نادين إليها.