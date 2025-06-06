الممثلة نادين الراسي تثير غضبا واسعا بعد توجيهها رسالة إلى أفيخاي أدرعي- (فيديو)

بيروت- “القدس العربي”: أثار مقطع فيديو نشرته الممثلة اللبنانية نادين الراسي موجة واسعة من الغضب والانتقادات، بعدما وجّهت فيه رسالة إلى المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، على خلفية الغارات التي استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت.

وخاطبت الراسي أدرعي بلهجة ساخرة، قائلة: “يا أفيخااااي، في مجال توقفلي هاللعبة؟ شو لبنان جل وتنّور حتى تقول إحذروا سكان لبنان؟ خطرة هيدي! في جغرافيا… فيك تقول إحذروا سكان بيروت، سكان النبطية… نحنا بلد صغير بس فعله كبير. عنا سوّاح، عنا ناس ومشاريع ماشية، حدد المنطقة والشارع”.

وقد أعاد أدرعي نشر الفيديو عبر حسابه على منصة “X”، وعلّق عليه بالقول: “تحية طيبة للسيدة نادين الراسي، تابعت ما ورد في تصريحك الأخير، وأود أن أوضح أن كلامي لم يكن موجهًا ضد سكان لبنان كما فُهم أو أُريد له أن يُفهم. نحن نفرّق ونميّز. لم تكن لنا يومًا مشكلة مع الدولة اللبنانية أو الشعب اللبناني الكريم، ولا نملك أي مصلحة في ضرب السياحة اللبنانية أو المس بصورتها”. وأضاف: “لكن عندما تُستخدم أراضٍ لبنانية لأغراض إرهابية ضدنا، فالمشكلة تصبح واقعية”. وختم بالقول: “أرجو أن نتمكن جميعًا من الحديث بعقلانية، فمصلحة الشعوب فوق الشعارات، والكرامة لا تتجزأ”.

تحية طيبة للسيدة #نادين_الراسي، تابعت ما ورد في تصريحك الأخير، وأود أن أوضح أن كلامي لم يكن موجهًا ضد “سكان لبنان” كما فُهِم أو أُريد له أن يُفهم. نحن نفرّق، ونحن نُميّز. لم تكن لنا يومًا مشكلة مع الدولة اللبنانية، ولا مع الشعب اللبناني الكريم، ولا نملك أي مصلحة في ضرب السياحة… pic.twitter.com/HXoiu7qbxX — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) June 6, 2025

فور انتشار الفيديو، انهالت التعليقات الغاضبة على نادين الراسي، حيث رأى كثيرون أن كلامها “انفعالي” ويعكس “هوسا بالشهرة” في لحظة مأساوية تمر بها البلاد. واتهمها البعض بأنها كانت “مخمورة”. وكتب أحد المعلقين: “العمى العمى، ما بتستحي؟ أطفال بدل ما يعيدوا هربانين بنص الليل… إذا بعد في حدا بيحبك، لازم يحجروك رحمة ووفاء لماضيك يلي كان يومًا ما حلو”.

وكتب آخر: “ما زعجها إنو بلدها عم ينقصف وإنو لبنانيين عم تنقصف بيوتهن، زعجها إنو أدرعي ما حدّد المنطقة وعم يخوف السياح”.

وعلّقت متابعة بعبارة مقتضبة: “رخيصة ووضيعة من بلادي”.

أمس الخميس، شنّت إسرائيل سلسلة من الغارات على مواقع في الجنوب والضاحية الجنوبية لبيروت، زعمت أنها تستهدف منشآت يستخدمها الحزب لتصنيع طائرات مسيّرة. وقد أدى القصف إلى حالة من الهلع والنزوح في بعض المناطق، وسط مخاوف من توسع رقعة المواجهة إلى حرب شاملة.