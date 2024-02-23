الممثلة ياسمين المصري تتضامن مع فلسطين بمهرجان برلين السينمائي

برلين: أبدت الممثلة ياسمين المصري تضامنها مع القضية الفلسطينية في مهرجان برلين السينمائي الدولي “برليناله” 2024.

وارتدت الممثلة بالمهرجان كوفية ودبابيس أحدهما بتصميم العلم الفلسطيني والآخر مكتوب عليه “اختر الحب”.

وياسمين المصري ممثلة مسرحية وراقصة لبنانية من أصل فلسطيني ولدت في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 1978.

وانطلقت الدورة الـ 74 لمهرجان برلين السينمائي الذي تأسس عام 1951، في 15 فبراير/ شباط الجاري بمشاركة 233 فيلما.

(الأناضول)