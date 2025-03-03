الممثل الأسترالي جاي بيرس يرتدي دبوس “فلسطين حرة” خلال حفل الأوسكار

لوس أنجلوس: ظهر الممثل الأسترالي-البريطاني جاي بيرس، نجم فيلم “ذا بروتاليست”أو ” الوحشي”، وهو يرتدي دبوسا يحمل شعار “فلسطين حرة” والذي جاء على شكل حمامة بيضاء وغصن ذهبي.
وقبيل انطلاق حفل توزيع جوائز أوسكار لعام 2025 في نسخته الـ 97، بدأت كوكبة من النجوم والنجمات يتوافدون على السجادة الحمراء لالتقاط الصور التذكارية قبل التواجد داخل قاعة الحفل بمسرح دولبي، في لوس أنجلوس، بكاليفورنيا
وقال بيرس، الذي عبر عن دعمه طوال موسم الجوائز من خلال ارتداء دبابيس متنوعة، : “هذا أقل ما يمكننا فعله.”
وأضاف: “أنا دائما أركز على محاولة الاعتراف بفلسطين ومنحها أكبر قدر ممكن من الدعم لأنها بحاجة ماسة إلى ذلك”.
يذكر أن إسرائيل أوقفت في وقت سابق من يوم الأحد إدخال جميع المواد الغذائية والإمدادات الإنسانية الأخرى إلى قطاع غزة.
(أ ب)
جزيل الشكر له لانه في بلاد العرب من يرفع علم فلسطين يتم خطفه بصورة غير قانونية
تحية لهذا الفنان المحترم و لكل من يقف في وجه الصهيونية النازية