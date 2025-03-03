الممثل الأسترالي جاي بيرس يرتدي دبوس “فلسطين حرة” خلال حفل الأوسكار

لوس أنجلوس: ظهر الممثل الأسترالي-البريطاني جاي بيرس، نجم فيلم “ذا بروتاليست”أو ” الوحشي”، وهو يرتدي دبوسا يحمل شعار “فلسطين حرة” والذي جاء على شكل حمامة بيضاء وغصن ذهبي.

وقبيل انطلاق حفل توزيع جوائز أوسكار لعام 2025 في نسخته الـ 97، بدأت كوكبة من النجوم والنجمات يتوافدون على السجادة الحمراء لالتقاط الصور التذكارية قبل التواجد داخل قاعة الحفل بمسرح دولبي، في لوس أنجلوس، بكاليفورنيا

وقال بيرس، الذي عبر عن دعمه طوال موسم الجوائز من خلال ارتداء دبابيس متنوعة، : “هذا أقل ما يمكننا فعله.”

وأضاف: “أنا دائما أركز على محاولة الاعتراف بفلسطين ومنحها أكبر قدر ممكن من الدعم لأنها بحاجة ماسة إلى ذلك”.

يذكر أن إسرائيل أوقفت في وقت سابق من يوم الأحد إدخال جميع المواد الغذائية والإمدادات الإنسانية الأخرى إلى قطاع غزة.

(أ ب)