الممثل الأسترالي رشاد ستريك: ما يحصل في غزة “إبادة جماعية”

إسطنبول: “ما يحدث في غزة اليوم هو حرفيا إبادة جماعية ووحشية”، كلمات وصف بها الممثل والمذيع التلفزيوني الأسترالي رشاد ستريك، الهجمات الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وفي مقابلة أجرتها الأناضول مع ستريك، تحدث أيضا عن مشاريعه في السينما والتلفزيون، وعن موقف وسائل الإعلام العالمية من الهجمات الإسرائيلية على غزة.

وأوضح الممثل الأسترالي من أصل بوسني أنه كان عضوا في لجنة تحكيم “مهرجان الأفلام الإنسانية” الذي نظمته قناة TRT World عبر مبادرتها الإنسانية World Citizen، مؤكدا أن هذه المشاركة شرفته وأسعدته.

وأوضح أن “القضايا الإنسانية تحتاج إلى إيلاء المزيد من الاهتمام بها، ومعالجتها ممكنة عبر الأفلام التي تشكل فرصة كبيرة لمن لا تُسمع أصواتهم، إنها تتيح لنا أن نكون صوتهم”.

ولد الفنان ستريك في أستراليا عام 1981 من أصل بوسني، وبدأ مسيرته التمثيلية عام 2005 مع المسلسل البوليسي الأسترالي “Blue Heelers”.

وأصبح بعدها معروفا بدور آندي لويلين في المسلسل التلفزيوني “Head Land” عام 2006، وقرر مواصلة مسيرته التمثيلية في تركيا عام 2013.

مشاكل إنسانية مغيبة

عن المشاكل الإنسانية في العالم، قال ستريك إنها “لا تحظى بالاهتمام الكافي في وسائل الإعلام الدولية”.

وتابع: “على سبيل المثال لم نكن لنعرف ما يحدث في غزة من دون وسائل التواصل الاجتماعي، ما يحدث في غزة اليوم هو حرفيا إبادة جماعية ووحشية”.

وأوضح أن “العالم فقد حساسيته تجاه ما يجري، حيث تجاهلت وسائل الإعلام المشاكل في المنطقة على مدى السنوات الثلاثين الماضية”.

ولفت إلى أن “العالم أصبح غير مبال بمأساة الشعب الفلسطيني، اليوم عندما يموت كلب في الشارع في دولة غربية يتم الاعتناء به أكثر من شخص يموت في غزة أو الضفة الغربية، للأسف وصل العالم إلى هذه النقطة، إنه وضع محزن للغاية”.

ومنذ 40 يوما، يشن جيش الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت آلاف القتلى والمصابين وأوضاعا إنسانية وصحية كارثية، إذ نزح نحو 1.5 مليون نسمة من أصل 2.3 مليون من منازلهم جراء القصف المتواصل ومنع إمدادات الغذاء والماء والأدوية والكهرباء.

مشاريع سينمائية ووثائقية

ستريك تحدث عن مشاريع فنية له سابقة ومستقبلية ولا سيما السينمائية والوثائقية منها بقوله: “الفيلم الوثائقي (عضو جديد في العائلة)، والذي عرض لمدة 4 سنوات على قناة TRT الوثائقية، كان بمثابة صفحة ملونة للغاية في مسيرتي الفنية”.

وأضاف: “نستعد لبث برنامج آخر اسمه (أعمال صعبة) على المنصة نفسها، حيث سنزور القرى في تركيا ونكتشف أصعب الوظائف التي يتم القيام بها، وكيف تمارس المهنة، وما هي المهام التي يجب القيام بها؟ والحياة اليومية للحرفيين، سيستمتع المشاهدون بكل هذا”.

وأكمل أن “هذا البرنامج أضاف إليّ الكثير، وكانت فرصة جيدة لي لتعلم المهن المختلفة”، بينما كشف أنه “سأؤدي قريبا دورا فنيا بمسلسل عن التاريخ الإسلامي أجسّد فيه شخصية صحابي (لم يكشف عنه)”.

جدير بالذكر أن ستريك، شارك في أعمال فنية تركية عدة مثل فيلمي “الطريق الثالث” و”القافلة 1915″، ومسلسلي “قيامة أرطغرل” و”فيلينتا”.

كما شارك الممثل المعروف في الفيلم القصير “الثواب/ ميتزفاه” المنتج في الولايات المتحدة والبوسنة والهرسك.

(الأناضول)