الممثل الأمريكي روفالو يناشد ترامب وأوروبا التدخل لوقف إبادة غزة- (فيديو)

واشنطن: ناشد الممثل الأمريكي الشهير مارك روفالو، رئيس بلاده دونالد ترامب، والدول الأوروبية، التدخل عبر “خطوات ملموسة” لوقف حرب الإبادة والتجويع التي تشنها إسرائيل ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.

جاء ذلك في مقطع مصور نشره، الأحد، عبر حسابه على منصة “إنستغرام”.

وأعرب روفالو عن تضامنه وتعاطفه مع غزة في مواجهة حرب الإبادة والتجويع الإسرائيلية.

وأشار إلى أن أكثر من 80 في المئة من ضحايا الهجمات الإسرائيلية على غزة هم من المدنيين، واصفاً الأمر بأنه “جنون ومفجع”.

وأضاف أن المجاعة التي يشهدها القطاع “ليست كارثة طبيعية، بل جريمة ممنهجة صممتها إسرائيل للقضاء على المدنيين”.

ودعا روفالو كلاً من ترامب وقادة ألمانيا وبريطانيا والدول الأوروبية الأخرى، إلى اتخاذ خطوات ملموسة لوقف ما يجري في غزة.

وقال مخاطباً رئيس بلاده: “افعل شيئاً يا رئيس ترامب. تقول إنك تهتم بالجياع وتريد وقف الحرب.. افعل شيئاً!”.

كما أشار إلى تأكيد الأمم المتحدة وجود مجاعة في غزة استناداً إلى مؤشر التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي.

واختتم بالدعوة إلى تحرك عالمي من أجل التوصل إلى سلام دائم يضع حداً للإبادة والتجويع في غزة، مؤكداً أن العالم لا يمكنه الاكتفاء بالمشاهدة.

ومؤخرا، أعلن مؤشر مقياس التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي التابع للأمم المتحدة أن المجاعة تأكدت في محافظة غزة (شمال)، وتوقع أن تمتد إلى محافظتي دير البلح (وسط) وخان يونس (جنوب) بنهاية سبتمبر/ أيلول المقبل.

ومنذ 2 مارس/ آذار الماضي، تغلق إسرائيل المعابر المؤدية إلى قطاع غزة، مانعة أي مساعدات إنسانية، ما أدخله في المجاعة رغم تكدس شاحنات الإغاثة على حدوده، إذ تسمح فقط بدخول كميات محدودة جدا لا تلبي الحد الأدنى من احتياجات المجوعين.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة الإسرائيلية 62 ألفا و686 شهيدا، و157 ألفا و951 جريحا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 289 فلسطينيا، بينهم 115 طفلا، حتى الأحد.

(الأناضول)