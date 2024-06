الممثل الإسباني الشهير بيدرو ألونسو يتضامن مع غزة- (فيديو)

مدريد: أعرب الممثل الإسباني بيدرو ألونسو أوتشورو، الذي نال شهرة عالمية بشخصية “برلين” في مسلسل “لا كاسا دي بابيل 2” عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني.

وشارك أوتشورو، عبر مقطع مصور، السبت، في حملة “أصوات من أجل غزة” على منصة “إكس”.

وقال: “أَنظر إلى الوجوه وأرى شعبا مسنا، إنهم خائفون من مذبحة جديدة، يخافون من أن يضطروا إلى الهجرة إلى مكان آخر مجددا”.

وأردف: “لقد تعبوا من التنقل من مدينة إلى أخرى، ومن خيمة إلى أخرى، هرباً من آلة الحرب هذه، التي تدمر كل شيء دون تمييز”.

ولفت الممثل الإسباني الانتباه إلى الدمار الذي خلفته الهجمات الإسرائيلية.

وقال: “هذه حرب لا تعطي الحق في الحياة، وإذا انتهت ستبدأ حرب جديدة لأنه لم يعد هناك شيء للعيش عليه”.

وتابع “لم يبق هناك كهرباء ولا روضة ولا مدرسة ولا جامعة. لم يبق شيء في قطاع غزة”.

Spanish actor and writer, Pedro Alfonso, joins Voices for Gaza, expressing solidarity with the Palestinian people.

