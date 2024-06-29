الممثل الإسباني الشهير بيدرو ألونسو يتضامن مع غزة- (فيديو)

مدريد: أعرب الممثل الإسباني بيدرو ألونسو أوتشورو، الذي نال شهرة عالمية بشخصية “برلين” في مسلسل “لا كاسا دي بابيل 2” عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني.

وشارك أوتشورو، عبر مقطع مصور، السبت، في حملة “أصوات من أجل غزة” على منصة “إكس”.

وقال: “أَنظر إلى الوجوه وأرى شعبا مسنا، إنهم خائفون من مذبحة جديدة، يخافون من أن يضطروا إلى الهجرة إلى مكان آخر مجددا”.

وأردف: “لقد تعبوا من التنقل من مدينة إلى أخرى، ومن خيمة إلى أخرى، هرباً من آلة الحرب هذه، التي تدمر كل شيء دون تمييز”.

ولفت الممثل الإسباني الانتباه إلى الدمار الذي خلفته الهجمات الإسرائيلية.

وقال: “هذه حرب لا تعطي الحق في الحياة، وإذا انتهت ستبدأ حرب جديدة لأنه لم يعد هناك شيء للعيش عليه”.

وتابع “لم يبق هناك كهرباء ولا روضة ولا مدرسة ولا جامعة. لم يبق شيء في قطاع غزة”.

“There’s nothing left in the Gaza Strip.” Spanish actor and writer, Pedro Alfonso, joins Voices for Gaza, expressing solidarity with the Palestinian people. pic.twitter.com/fXiOVkCBaA — PALESTINE ONLINE 🇵🇸 (@OnlinePalEng) June 28, 2024

واشتهر الممثل التلفزيوني والسينمائي والمسرحي الإسباني أوتشورو في أنحاء العالم بشخصية برلين التي لعبها في مسلسل “La Casa de Papel” الذي بثته منصة نتفليكس.

وتشن إسرائيل، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حربا على غزة خلفت أكثر من 124 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

وتواصل إسرائيل هذه الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح جنوبي القطاع، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري بغزة.

(الأناضول)