الممثل المصري البريطاني خالد عبد الله: علموا أولادكم تعاليم الصيام من غزة

لندن – «القدس العربي»: كتب الممثل المصري البريطاني خالد عبد الله في حسابه على «إكس»، احتفاء بحلول شهر رمضان: «إنه أول يوم من شهر رمضان، بينما تعاني غزة من الجوع والمجاعة، لم أشعر أبدًا بحدة ما قيل لي، عندما كنت طفلاً، الصيام هو: فهم والشعور بما يمر به أولئك الأقل حظًا منك، وأتوقع أن يستخدم المليارات في جميع أنحاء العالم غزة كمثال لشرح رمضان لأطفالهم، لا أستطيع أن أشرح لك كم يؤلمني ذلك»!

يأتي هذا بعدما دعم الممثل القضية الفلسطينية من خلال إعادة نشر لتغريدة المخرج الإسرائيلي يوفال إبراهام، التي كتب فيها: «فاز فيلمنا «نأذر لاند» عن الطرد الوحشي لمسافر يصل الأرض المحتلة بجائزة أفضل فيلم وثائقي في مهرجان برلين السينمائي الدولي، وبثت القناة 11 الإسرائيلية هذا المقطع، الذي مدته 30 ثانية من خطابي، ووصفته بجنون بأنه «معاد للسامية» – ومنذ ذلك الحين وأنا أتلقى تهديدات بالقتل، وأنا أقف وراء كل كلمة».

ومن ثم قام عبد الله بإعادة نشر تغريدة أخرى لدعم الثنائي يوفال إبراهام وزميله المخرج الفلسطيني باسل عدار، والتي كشف من خلالها إبراهام تعرضه للتهديد من قبل الأمن الإسرائيلي بعد خطابه في فوز فيلمه في مهرجان برلين السينمائي الدولي.

وكتب إبراهام قائلاً: «جاء حشد إسرائيلي يميني إلى منزل عائلتي أمس للبحث عني، وهددوا أفراد العائلة المقربين، الذين فروا إلى بلدة أخرى في منتصف الليل، ما زلت أتلقى تهديدات بالقتل واضطررت إلى إلغاء رحلتي إلى الوطن».