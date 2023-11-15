الممثل المصري خالد عبد الله يتضامن مع فلسطين في حفل ختام مسلسل «التاج»

القاهرة ـ «القدس العربي»: حرص الممثل المصري خالد عبد الله، عن التعبير عن موقفه من المجازر الصهيونية الوحشية على غزة، خلال العرض الخاص لمسلسل «التاج» في موسمه الختامي، حيث استغل هذه الفرصة ليرسل رسالة لدعم الشعب الفلسطيني في غزة، وطالب بوقف الهجوم وكتب على يديه عبارة بالإنكليزية تدعو لوقف إطلاق النار، أثناء تواجده في العرض الخاص للمسلسل، الذي يقدم فيه شخصية دودي الفايد حبيب الأميرة ديانا.

العرض الخاص أقيم في لوس انجليس للاحتفال بنجاح المسلسل وختام موسمه السادس، بحضور إليزابيث ديبكي، التي تجسد دور الأميرة ديانا، وحضر أيضًا روفو كامبا وففلين إدواردز، اللذين جسدا أدوار الأمير هاري والأمير وليم.

ومسلسل «التاج» بدأ عرضه عبر منصة نتفليكس للبث الرقمي، وهو من أعمال نتفليكس الأصلية، ومن أضخم المسلسلات من حيث الإنتاج

المسلسل، يروي قصة الاسرة الملكية في بريطانيا، منذ تولي الملكة اليزابيث للحكم، وبداية عرض موسمه الأول كانت في عام 2016.

وعبر مواسمه المتعاقبة، جسد شخصية الملكة اليزابيث بجانب إميلدا ستاونتون، النجمة الشابة كلير فوي، التي جسدت شخصية الملكة في المواسم الأول والثاني من بعد ذلك في الموسم الثالث والرابع، جسد شخصية الملكة، النجمة الحاصلة على الأوسكار أوليفيا كولمان

وكانت «نتفليكس» قد كشفت عن المقطع الدعائي الأول للجزء السادس، وتظهر فيه الملكة إليزابيث الثانية (إيميلدا ستونتون) وهي تتجول أمام صور كلير فوي، وأوليفيا كولمان، كإشارة إلى رحلة المسلسل الممتدة لعقود من الزمن، ثم تستمر في السير عبر ممرات متعددة في قصر باكنغهام، قبل أن تستعد للوقوف على شرفة المبنى الشهيرة لتحية الحشود.

ويتطرق الجزء السادس من المسلسل، إلى فترة أواخر التسعينيات وأوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، والتي شهدت الوفاة المأساوية للأميرة ديانا، وسيشهد المسلسل أيضاً بداية قصة حب الأمير وليم، وكيت ميدلتون في أثناء دراستهما في جامعة سانت أندروز.

ويشارك في بطولة الموسم الجديد إليزابيث ديبيكي في دور الأميرة ديانا، إد ماكفي في دور الأمير وليم، لوثر فورد في دور الأمير هاري، ميغ بيلامي في دور كيت ميدلتون، جوناثان برايس في دور الأمير فيليب، ودومينيك ويست في دور الأمير تشارلز، وأوليفيا وليمز في دور كاميلا باركر بولز.