الممثل المغربي محمد الخياري يعيد تضامن الفنانين مع فلسطين إلى الواجهة- (صور)

الرباط- “القدس العربي”: نشر الفنان المغربي محمد الخياري بعض الصور خلال تواجده في إحدى العواصم الأوروبية، توثق مشاركته في وقفة تضامنية مع فلسطين.

وعلق الفنان المغربي على الصور بعبارات قريبة من الزجل المغربي (الشعر العامي)، حيث قال مخاطبا إسرائيل بالدارجة المغربية ما معناه “فقدت عطف العالم وظهر سرك المدفون. فقدت عطف العالم وبكت الإنسانية بدمع ساخن”.

وتفاعل رواد إنستغرام مع منشور الخياري، إذ بلغت الإعجابات ما يزيد عن 213 ألفا، كما انهالت التعليقات التي نوه بعضها بموقفه وتضامنه الذي يسير في طريق تضامن الشعب المغربي.

وأعاد الممثل الشهير الخياري إلى الواجهة التضامن مع القضية الفلسطينية، واعتبره بعض المتتبعين رسالة من هذا الفنان إلى عدم التوقف عن دعم القضية الفلسطينية والانتصار للشعب الفلسطيني في حرب الوجود التي يخوضها وهو أعزل سوى من ايمانه بخالقه وعدالة قضيته.