الممثل الهندي سيف علي خان يتعرض للطعن من قبل شخص اقتحم منزله

نيودلهي: تعرض الممثل الهندي سيف علي خان للطعن عقب أن اقتحم شخص منزله اليوم الخميس، يعتقد أنه بقصد السرقة.

وذكرت صحيفة “تايمز أوف انديا” أن شرطة منطقة باندرا قالت إن الشخص المجهول فر عقب أن هاجم خان، عندما استيقظ من نومه واشتبك معه.

ويخضع سيف (54 عاما) للجراحة حاليا، بعدما أصيب بست طعنات، من بينها طعنة بالقرب من العمود الفقري.

وجاء في بيان رسمي أصدره فريق سيف “وقعت محاولة سطو على منزل سيف علي خان. هو الآن في المستشفى يخضع للجراحة. نطلب من الإعلام والمعجبين الصبر. الأمر في يد الشرطة”.

(د ب أ)