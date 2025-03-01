الممثل اليهودي الأرجنتيني بريسكي: أعدّ مسرحية عن فلسطين

بوغوتا: قال الممثل اليهودي الأرجنتيني نورمان بريسكي، إن هجمات إسرائيل على قطاع غزة أثارت احتجاجات متكررة في بلاده، وكشف أنه يقوم بإعداد مسرحية عن فلسطين “تعكس النضال المشرف للشعب الفلسطيني”.

وسبق أن تعرض بريسكي إلى استهداف من قبل جماعات مؤيدة لإسرائيل، بعد تضامنه مع غزة، خلال حفل توزيع جوائز “مارتن فييرو للأفلام السينمائية” في الأرجنتين في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث قال حينها إن “غزة لن تُهزم أبدا”.

وكرر في مقابلة مع الأناضول تضامنه مع الفلسطينيين، قائلا “غزة لن تهزم أبدا، بطبيعة الحال سأكرر هذه الكلمات مرة أخرى”.

وتُعد ليلة توزيع جوائز مارتن فييرو السينمائية، التي تنظمها هيئة الإذاعة والتلفزيون الأرجنتينية، الحدث الأبرز في مجال الجوائز السينمائية بالبلاد.

وموجها كلامه للجمهور، قال بريكسي خلال حفل أكتوبر: “غزة، غزة، غزة… غزة لن تُهزم أبدًا. لا يهم إن صفّقتم لي أكثر أو أقل، لكنني أشعر بذلك في دمي. أنا أدافع عن شعب غزة الذي يُقتل”.

“حماس حركة مقاومة”

الممثل تطرق، في حديثه للانتهاكات الإسرائيلية المستمرة بحق الفلسطينيين. ولفت إلى أن “جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل مهاجمة المناطق التي يسكنها المدنيون الفلسطينيون”، وقال إن “إسرائيل تهدد بتحويل هذه الهجمات إلى إبادة جماعية تشمل الأطفال والنساء كما فعلت في البداية”.

وأضاف: “ليس فقط الأشخاص في مهنتي، بل أيضا أشخاص من قطاعات عديدة يدعمون نضال الشعب الفلسطيني وقضيته وسيادته”.

وذكر أن “هناك العديد من المتطوعين للمساهمة في إعادة إعمار المدن التي دمرتها الإبادة الجماعية ودعم الشعب الفلسطيني”.

ومضلا قائلا: “قد تكون حماس منظمة إرهابية بالنسبة لإسرائيل، ولكنها في الواقع حركة مقاومة تمثل شعبها، والفلسطينيون في قطاع غزة محاصرون، وتزعم إسرائيل أنها تفعل هذا حتى لا يشكلوا تهديدا لبلادها”.

مسرحية عن فلسطين

بريسكي أشار إلى أن الهجمات على غزة قوبلت باحتجاجات عديدة في الأرجنتين، مؤكدا إيمانه بأن نضال الفلسطينيين سيؤدي بالنهاية إلى الاعتراف بفلسطين دولة مستقلة.

وأضاف أن “هذا الشعب يظهر قدرة دفاعية غير مسبوقة في التاريخ”.

وتابع: “أعمل على إعداد مسرحية عن فلسطين، وسوف تعكس بلا شك النضال المشرف للشعب الفلسطيني الذي يُستعبد ويضطهد من قبل الدولة الإسرائيلية”.

وأشار بريسكي إلى وجود “العديد من الناس في الأرجنتين يتضامنون مع غزة، ولكن وسائل الإعلام تخنق أصواتهم”.

وعزا ذلك إلى أن “جزءا كبيرا من وسائل الإعلام الدولية تقع تحت سيطرة الصهيونية”.

وأكد الممثل اليهودي أن “نضال الفلسطينيين من أجل الحرية عبر التاريخ لابد وأن يؤدي في النهاية إلى الاعتراف بفلسطين دولة مستقلة، وعضوية كاملة في الأمم المتحدة وحماية حقوقها الثقافية والاجتماعية، وفي الوقت نفسه لا بدّ وأن يتم إشراك الإسرائيليين المتعاطفين مع القضية الفلسطينية في هذه العملية واحترامهم”.

تحالف مع القضايا الوطنية

الممثل الشهير انتقد السياسة الخارجية للحكومة الحالية في الأرجنتين، قائلا “بالنسبة للعديد من الأرجنتينيين، فإن التحالف بين الأرجنتين والولايات المتحدة يُترجم إلى مصالح المستثمرين الأجانب”.

وأضاف “يجب إنشاء نظام يتمتع بنفوذ اقتصادي أوسع من خلال الانضمام إلى تحالفات اقتصادية جديدة مثل مجموعة بريكس، والتي تكون تركيا أيضا جزء منها، بعبارة أخرى أتحدث عن تحالف يتعاطف مع القضايا الوطنية”.

وردا على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتهجير الفلسطينيين من غزة، قال بريسكي “الإمبريالية الأمريكية التي تسببت بشكل مباشر أو غير مباشر في الإبادة الجماعية، تحاول الآن أن تلعب دور الوسيط، بما يتماشى مع مصالح إسرائيل بالطبع”.

وأكد “لقد رفض المجتمع الدولي هذا بوضوح، ولن يخدم السلام بأي شكل من الأشكال”.

ومنذ 25 يناير/ كانون الثاني الماضي، يروج ترامب لمخطط تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، وهو ما رفضه البلدان، وانضمت إليهما دول عربية أخرى ومنظمات إقليمية ودولية.

خطأ خلط اليهودية والصهيونية

بريسكي نبّه إلى خطأ الخلط بين اليهودية والصهيونية، مشيرا إلى أن كثيرا من اليهود يعارضون الممارسات الإسرائيلية.

وقال إن “الخلط بين اليهودية والصهيونية خطأ فادح، فدولة إسرائيل هي من ترتكب إبادة جماعية، وهذا أمر غير مقبول بالنسبة للعديد من اليهود في جميع أنحاء العالم”.

وأوضح “هناك مجموعات داخل اليهود تدافع عن حق الفلسطينيين في العيش بحرية في أرضهم، وفي نهاية المطاف نحن جميعا أبناء الساميين”.

وختم قائلا: “بعد 7 أكتوبر يدافع الشعب الفلسطيني عن كرامته بقوة أكبر، هذا النضال هو مثال للعديد من الشعوب في العالم التي تطالب بالحرية والسيادة، أعتقد أن هذا أمر غير عادي، إنه رمز وشهادة على الحب تكشف عن معنى الشجاعة والحرية”.

وفي السابع من أكتوبر 2023، هاجمت حماس قواعد عسكرية ومستوطنات بمحاذاة غزة، فقتلت وأسرت إسرائيليين؛ ردا على “جرائم الاحتلال الإسرائيلي اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ولاسيما المسجد الأقصى”، وفق الحركة.

وبدعم أمريكي ارتكبت إسرائيل، بين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و19 يناير/ كانون الثاني 2025، إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

(الأناضول)