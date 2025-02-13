المملكة المتحدة.. القانون الجديد للهجرة والجنسية يثير قلق المهاجرين واللاجئين

لندن – ” القدس العربي “: أعلنت وزارة الداخلية في الحكومة البريطانية بتاريخ 10 فبراير/شباط 2025، عن تغييرات جذرية في قوانين الهجرة والجنسية، والتي تؤثر بشكل مباشر على الأشخاص الذين دخلوا المملكة المتحدة بطرق غير قانونية وخاصة عبر القوارب أو الشاحنات وغيرها.

ويبلغ عدد هؤلاء اللاجئين مئات الآلاف على أقل تقدير إذا تم احتسابهم بمجموع تراكمي على مدى السنوات العشر الماضية ، فعلى سبيل المثال أظهرت بيانات أولية من وزارة الداخلية البريطانية أن العدد الإجمالي خلال الستة أشهر الأولى من العام الماضي وتحديدا حتى 19 يونيو /حزيران 2024 بلغ أكثر من 12,300 مهاجر وصلوا عبر القوارب من فرنسا بعد عبورهم بحر المانش، ووصل منهم في يوم واحد فقط أكثر من 800 طالب لجوء وهو كان أعلى معدل يومي منذ أواخر العام 2022. وارتفعت الأعداد حتى نهاية العام حيث أظهرت البيانات الرسمية أن أكثر من 35 ألف مهاجر وصلوا إلى بريطانيا في عام 2024 عبر القنال الإنكليزي باستخدام قوارب صغيرة، ما يمثل زيادة بنسبة 20 في المئة مقارنة بالعام الذي سبقه 2023.

أبرز التعديلات الجديدة

بموجب هذه التعديلات التي قررتها حكومة حزب العمال برئاسة كير ستارمر سيتم رفض طلبات الحصول على الجنسية البريطانية لأي شخص دخل البلاد بطريقة غير قانونية، بغض النظر عن الفترة التي قضاها في المملكة المتحدة أو وضعه الحالي. كما يشمل القانون قيودا إضافية على اللاجئين، وأصحاب الإقامة الدائمة، والأفراد الذين ارتكبوا انتهاكات لقوانين الهجرة.

وللاطلاع على فحوى هذه التغييرات والفئات التي ستطالها، سألت “القدس العربي” المستشار القانوني علي القدومي عن أهم النقاط الرئيسية حول القانون الجديد وتأثيراته فقال:” إنه وبموجب القانون الجديد، سيتم رفض طلبات الجنسية للأشخاص الذين دخلوا المملكة المتحدة بشكل غير قانوني بعد 10 فبراير 2025، بغض النظر عن مدة إقامتهم، ويشمل الدخول غير القانوني السفر عبر القوارب الصغيرة أو الاختباء داخل المركبات أو استخدام وثائق مزورة.

وأضاف القدومي أنه:”حتى الأشخاص الذين حصلوا لاحقا على حق اللجوء لن يكونوا مؤهلين للحصول على الجنسية إذا كانوا قد دخلوا البلاد بطرق غير قانونية، لا توجد استثناءات واضحة في القانون الحالي، إلا الحالات التي قد تفرضها المحاكم لاحقا”.

ولتوضيح هذه النقطة بشأن تأثير القانون الجديد على اللاجئين وأصحاب الإقامة الدائمة، يضيف المستشار القدومي قائلا:” اللاجئون الذين دخلوا بطرق غير قانونية، حتى لو حصلوا على حق اللجوء، لن يتمكنوا من التقدم بطلب الجنسية، كما أن الأشخاص الذين حصلوا على الإقامة الدائمة بعد دخول غير قانوني قد يواجهون عقبات عند التقدم للحصول على الجنسية”.

خيارات المتضررين

وعند سؤاله عن الخيارات المتاحة أمام المتضررين من القانون الجديد يقول: “قد يتم الطعن في هذه القواعد من قبل المحامين ومنظمات حقوق الإنسان بناءً على قوانين حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية فالإجراءات القانونية المتاحة للأشخاص المتأثرين تتوزع على عدة محاور، إذ يمكن للأفراد تقديم طعون قضائية ضد قرارات الرفض أمام المحاكم البريطانية.

كما أن المحاكم قد تنظر في الحالات الفردية، خاصة في قضايا الأطفال أو اللاجئين الذين لديهم أسباب إنسانية قوية. ويمكن اللجوء إلى “المراجعة القضائية” للطعن في القرارات بناءً على عدم التناسب أو انتهاك حقوق الإنسان”.

وعن التداعيات القانونية المحتملة لهذا القانون يوضح المستشار القدومي:” يمكن الطعن في القانون بناءً على اتفاقية اللاجئين لعام 1951 التي تحمي الأشخاص الفارين من الاضطهاد.

وقد يتم اعتبار القانون الجديد انتهاكا للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ECHR خاصة فيما يتعلق بحق الحياة الأسرية (المادة 8) وعدم التمييز (المادة 14). ويمكن أن تواجه الحكومة البريطانية طعونا قانونية لإجبارها على تقديم استثناءات في بعض الحالات”.

ولدى سؤالنا عن التحضيرات اللازمة التي ينبغي القيام بها من جانب الأفراد المتأثرين بهذا القانون، ينصح القدومي:” أي شخص تأثر بهذه القوانين القيام بالتواصل مع محامين مختصين في الهجرة لفهم خياراته القانونية.، وتقديم طلبات لإثبات حسن السيرة والسلوك، خاصة للأشخاص الذين عاشوا في المملكة المتحدة لفترة طويلة، وكذلك التقدم بطلب للحصول على إقامة قانونية طويلة الأمد إذا لم يكن الشخص من المؤهلين للحصول على الجنسية”.

ويوضح هنا بشأن البدائل المتاحة للأشخاص الذين لا يمكنهم الحصول على الجنسية فيقول:” يمكن لبعض الأفراد التقدم للحصول على إقامة دائمة أو تصريح إقامة إنساني كبديل للجنسية.

وهناك بعض الفئات قد تكون مؤهلة لنيل امتياز “حماية اللاجئين” أو الحماية الإنسانية، حتى لو لم يتم منحهم الجنسية. وفي بعض الحالات، يمكن الطعن في قرارات رفض الجنسية أمام المحاكم للحصول على إعفاءات قانونية”.

ويختم المستشار القانوني علي القدومي قائلا:”القانون الجديد يعكس تشديدا كبيرا في سياسات الهجرة والجنسية البريطانية، ويشكل تحديا للأشخاص الذين دخلوا البلاد بطرق غير قانونية. ومع ذلك، هناك مسارات قانونية محتملة يمكن استغلالها للطعن في قرارات الرفض أو البحث عن بدائل قانونية للإقامة”.