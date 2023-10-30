المملكة المتحدة: وفاة بريغوجين قد توفر “فرصا جديدة” للتعامل مع مجموعة فاغنر

لندن: قالت حكومة المملكة المتحدة إنها أعادت النظر في “نطاق وحجم” عملها الاستخباراتي بشأن مجموعة فاغنر الخاصة، وذلك عقب ورود تقرير انتقادي قدمه أعضاء في البرلمان.

ونقلت وكالة أنباء “بي إيه ميديا” البريطانية، الاثنين، عن وزارة الخارجية البريطانية القول، إن وفاة يفجيني بريغوجين، القائد السابق للمجموعة، قد توفر “فرصا جديدة” للتعامل معها.

وكان قد تم حظر المجموعة الروسية، التي قُتل زعيمها السابق في حادث تحطم طائرة خلال الصيف الماضي، ووصفها بأنها “جماعةإرهابية”، في أيلول/سبتمبر الماضي، بعد أن حذرت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم من أن الوزراء لا يقومون بما يكفي من أجل مواجهة التهديد الذي تشكله.

(د ب أ)