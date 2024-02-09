المنتج التونسي الحبيب بلهادي يقاطع معهد «غوته» الألماني: لا مكان لكم بيننا فأنتم منحازون لإسرائيل

تونس ـ «القدس العربي»: أوقف الحبيب بلهادي، المنتج والمسرحي التونسي المعروف، والذي يعدّ أحد روّاد الثقافة المستقلة في تونس، تعاون فضائه «مسرح الريو» مع معهد «غوته» الألماني، الذي انصاع لموقف دولته في الانحياز إلى الإبادة الفظيعة التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، إلى جانب تجريم وملاحقة كل مبدع مناصر للقضية الفلسطينية.

ويعدّ بلهادي أحد روّاد الثقافة المستقلة في تونس منذ ثمانينيات القرن الماضي، وكشف في رسالة وجّهها إلى الرأي العام التونسي والعربي: «أكتب إليكم لإبلاغكم بأنني تلقيت طلباً من معهد «غوته» في تونس بخصوص استئجار سينما «مسرح الريو» لعرض فيلم «أيام مثالية» (2023) للمخرج فيم فندرز. وقد أتيحت لي الفرصة في 11 كانون الأول/ ديسمبر 2023 للكتابة إليكم (معهد غوته) مع تسعة من الفاعلين الثقافيين في تونس، للتعبير عن قلقنا العميق إزاء تورّط الحكومة الألمانية في الهجمات الوحشية، التي تشنها إسرائيل ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية في غزة. هجمات تشمل زملاء في مجال الفنون والثقافة وأسرهم وعملهم، ونشاطهم وعيشهم ورزقهم. كما أعربنا عن فزعنا إزاء القمع المتزايد الذي تمارسه السلطات الألمانية و/ أو المؤسسات الثقافية الألمانية ضد الفلسطينيين والأفراد الذين يدعمون علناً الفلسطينيين وحقوقهم الإنسانية أو ينتقدون إفلات إسرائيل من العقاب وقواتها الأمنية ووحشيتهم».

وأضاف في بيانه: «لقد طرحنا في هذه الرسالة سبعة أسئلة من أجل توضيح الموقف العام لمعهد غوته، وتحديداً فرعه في تونس.

وفي تونس هناك حملة لمقاطعة ومناهضة التطبيع مع الكيان الصهيوني، كان آخرها توجيه نداء للمقاطعة السياسية والثقافية لدول العدوان. فقد جاء في بيانها: «إنّهم يشاركون في قتل أطفالنا، فلنقاطع مؤسساتهم على الأقلّ!

منذ بداية الحرب الصهيونية الحالية على غزة ومخيمات الضفة الغربية المحتلّتين، سقط القناع مجدّدًا عن وجوه جلّ الأنظمة الغربية. إذ كشف انحيازها الوقح سياسيًا ودبلوماسيا وعسكريا، وحتى إعلاميًا، عن مدى تجذّر العقلية الاستعلائية «البيضاء» بين النخب المهيمنة في تلك الدول ومدى تقاطعها مع الأيديولوجيا الصهيونية الاستعمارية العنصرية. وقد مثّلت مواقف دول الولايات المتحدة، بريطانيا، ألمانيا، فرنسا، إيطاليا، أستراليا، كندا وغيرها. فرصة للأجيال العربية الجديدة لتتأكّد ممّا سبق للأجيال السابقة معرفته عن ترابط الهيمنة الامبريالية الغربية بتفوق المشروع الصهيوني في فلسطين والمنطقة العربية.

ولم تكتف هذه الدول بكلّ ما قدمته حتى الآن من حماية ودعم، تسليحًا وتمويلا وتبريرًا، لآلة الإجرام الصهيونية، لتقرّر، ساعات فقط بعد مطالبة محكمة العدل الدولية «إسرائيل» بوقف جرائمها الإبادة، وقف تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيّين «الأنروا». وهو ما لا يعني تصعيدًا قبيحًا في درجة التواطؤ والنذالة فحسب، بل انخراطًا واعيًا وممنهجا في تصفية «حقّ العودة للاجئين الفلسطينيين». وذلك عبر القضاء على المؤسسة الوحيدة التي أنشأتها الأمم المتحدة للتخفيف من معاناة ملايين اللاجئين الفلسطينيين، ضحايا «النكبة» التي تسبَّبت فيها نفس تلك الدول من خلال شرعنتها لإنشاء كيان الاستعمار الصهيوني على أرض فلسطين.

إنّ الواجب الوطني والقومي والأخلاقي والإنساني يفرض علينا اليوم تصعيد دعمنا لشعبنا الصامد المقاوم في فلسطين والردّ على هذا التصعيد للدول المشاركة في العدوان الصهيوني عليه».