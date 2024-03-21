المنتخب الأردني يفوز على باكستان في التصفيات الآسيوية

إسلام أباد: فاز منتخب الأردن، وصيف كأس آسيا لكرة القدم، على مضيفه باكستان 3 / صفر في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس على ستاد جناح في إسلام أباد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من منافسات المجموعة السابعة بالدور الثاني من التصفيات الآسيوية المشتركة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027 في السعودية.

وسجل أهداف المنتخب الأردني موسى التعمري (هدفين)في الدقيقتين الثانية و 86 وعلي علوان في الدقيقة التاسعة من ركلة جزاء.

ويلتقي في المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة اليوم الخميس أيضاً السعودية مع ضيفتها طاجيكستان على ستاد الأول بارك في الرياض.

وتتصدر السعودية ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط من مباراتين، مقابل 4 نقاط لكل من طاجيكستان والأردن، في حين بقي رصيد باكستان خالياً من النقاط.

(د ب أ)