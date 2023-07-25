المنتخب الألماني للسيدات يحافظ على هدوئه بعد الفوز الكبير على المغرب في المونديال

ملبورن: عاد المنتخب الألماني لمقر إقامته في بطولة كأس العالم لكرة القدم للسيدات في ولاية نيوساوث ويلز في أستراليا اليوم الثلاثاء، وبدأ التركيز على مواجهته المقبلة أمام المنتخب الكولومبي، في اليوم التالي من الفوز على المنتخب المغربي 6 / صفر في مستهل حملته بالمونديال.

وقالت مارتينا فوس-تيكلينبورغ، مدربة المنتخب، واللاعبات إن مواجهة المنتخب الكولومبي ستكون مباراة صعبة أخرى وأنهن لن يشعرن بالغرور بعد الفوز الكبير الذي حققه الفريق أمس الاثنين.

وكان المنتخب الكولومبي تأهل لدور الـ16 في نسخة 2015 وفاز بمباراته الافتتاحية في هذه النسخة على كوريا الجنوبية بهدفين نظيفين اليوم الثلاثاء.

وقالت فوس- تيكلينبورغ :”سنواجه قوة مختلفة للغاية”.

ووقعت نجمة المنتخب الكولومبي ليندا كايسيدو، التي تبلغ 18 عاما واستطاعت التغلب على مرض السرطان، مؤخرا لفريق ريال مدريد الإسباني وسجلت هدفا في مرمى المنتخب الكوري الجنوبي.

وقالت ميرل فرومس، حارسة مرمى المنتخب الألماني :” نتوقع مباراة بدنية ، وتنافسية للغاية. ولكن لديهن بعض التحركات الجميلة التي تحمل أفكارا هجومية، ولاعبات تتميزن بالسرعة في الهجوم ولديهن تصميم كبير”.

وقالت لاعبة خط الوسط لينا لاتفين:” يجب أن نجاريهن. ولكنني لا أشعر بالقلق من أننا لسنا في نفس مستوى قوتهن البدنية”.

وسيقطع المنتخب الألماني، بطل العالم مرتين، رحلة قصيرة من معسكره في ويونج، إلى سيدني لخوض المباراة التي تقام يوم الأحد، والتي قد تشهد مشاركة لاعبة خط الوسط لينا أوبردوف عقب شفائها من الإصابة.

وقالت لاتفين :” أوبردورف جزء مهم للغاية من الفريق وأتمنى أن تكون جاهزة ومستعدة للمشاركة أمام كولومبيا”.

وقدم المنتخب الألماني عرضا جيدا بدون أوبردورف وهيجرينغ أمام المنتخب المغربي ولكن فوس-تيكلينبورغ قالت إن هناك مجال للتحسن.

وقالت فوس-تيكلينبورغ :”نعلم أنه لم يكن كل شيء مثالي”، ولكنها كانت سعيدة بالفوز حيث أشارت إلى أنه يضع الفريق في وضع جيد.

وأضافت :”سندع الآخرين يقررون ما يعنيه هذا. لن نتحمس كثيرا. نحن راضون لا أكثر ولا أقل”.

(د ب أ)