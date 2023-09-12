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المنتخب الإنكليزي يفوز على نظيره الاسكتلندي وديا

منذ 32 دقيقة

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لندن: فاز المنتخب الإنكليزي لكرة القدم على ضيفه الاسكتلندي 3 / 1 خلال المباراة الودية التي جمعتهما اليوم الثلاثاء في إطار استعداداتهما للمنافسات الدولية المقبلة.
وأنهى المنتخب الإنكليزي الشوط الأول متقدما بهدفين نظيفين أحرزهما فيل فودين وجود بيلينغهام في الدقيقتين 33 و35 .
وفي الشوط الثاني، سجل المنتخب الاسكتلندي هدف تقليص الفارق عن طريق مدافع المنتخب الإنكليزي هاري ماغوير، بالخطأ في مرمى فريقه، في الدقيقة 67 قبل أن يسجل هاري كين الهدف الثالث للمنتخب الإنكليزي في الدقيقة 81 .
ويستعد المنتخبان لاستكمال مبارياتهما في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا التي تقام في ألمانيا العام المقبل.
(د ب أ)

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