المنتخب الجزائري يتضامن مع الشعب الفلسطيني ـ (صور وفيديو)

الجزائرـ “القدس العربي”:

حرص لاعبو المنتخب الجزائري، على مساندة الشعب الفلسطيني في وجه عدوان الاحتلال الإسرائيلي، قبل انطلاق مباراتهم الودية، اليوم، في الجزائر أمام الرأس الأخضر.

وقد ظهر لاعبو المنتخب الجزائري الكوفية الفلسطينية، المكتوب عليها “فلسطين”، أثناء دخولهم ملعب الشهيد حملاوي بمدينة قسنطينة (شرق الجزائر)، وسط تشجيعات المناصرين، الذي رددوا شعارات مساندة لفلسطين، وأشهرها “فلسطين الشهداء”، الذي كثيرا ما يتردد في الملاعب الجزائرية.

وقد اكتسح المنتخب الجزائري نظيره منتخب الرأس الأخضر 5 مقابل 1، في المباراة.

وتقدم المنتخب الجزائري عن طريق محمد الأمين عمورة في الدقيقة 12، قبل أن يضيف حسام عوار الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 39 و.41

وفي الدقيقة 55 سجل منتخب الرأس الأخضر هدفه الوحيد عن طريق تياغو مانويل بيبي، قبل أن يضيف رامز زروقي الهدف الرابع للجزائر في الدقيقة 61، ويختتم إسلام سليماني الخماسية بهدف من ضربة جزاء في الدقيقة .89

ويستعد المنتخب الجزائري لخوص منافسات كأس أمم أفريقيا المقرر إقامتها في كوت ديفوار مطلع العام المقبل، حيث وضعته القرعة في المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات بوركينا فاسو وموريتانيا وأنجولا.

على الجانب الأخر، أوقعت القرعة منتخب الرأس الأخضر في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات مصر وغانا وموزمبيق.