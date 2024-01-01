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المنتخب الجزائري يتلقى ضربة قوية بغياب مهاجمه عن أمم أفريقيا

1 - يناير - 2024

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الجزائر: أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم، اليوم الإثنين، أن أمين غويري، مهاجم فريق رين الفرنسي لن يشارك في بطولة أمم أفريقيا بكوت ديفوار بداعي الإصابة.

وأوضح الاتحاد في بيان، أن الجهاز الفني وبعد استشارة الجهاز الطبي، قرر استبعاد غويري، الذي غاب عن رحلة المنتخب إلى توغو لخوض معسكر إعدادي تتخلله مباراتان وديتان أمام توغو الجمعة المقبل، ثم منتخب بوروندي في التاسع من الشهر الحالي، قبل السفر في اليوم التالي لمدينة بواكي الإيفوارية التي تستضيف مباريات المجموعة الرابعة.

ولم يذكر الاتحاد الجزائري إن كان سيتم تعويض غويري بلاعب آخر أم لا، علما بأن جمال بلماضي، المدير الفني للفريق كان اختار 26 لاعبا بينهم غويري للدفاع عن حظوظ الجزائر في “الكان”.

ويستهل المنتخب الجزائري مشوراه في البطولة بمواجهة أنغولا يوم 15 من الشهر الحالي، ثم بوركينا فاسو وموريتانيا يومي 20 و23 من ذات الشهر لحساب الجولتين الثانية والثالثة بالمجموعة الرابعة.

(د ب أ)

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