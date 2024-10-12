المنتخب الجزائري يفتقد لفارسي وحجام في مواجهة توغو بتصفيات أمم إفريقيا

الجزائر: غادرت بعثة المنتخب الجزائري لكرة القدم مطار مدينة عنابة، شرقي البلاد، اليوم السبت، باتجاه توغو، استعدادا لمواجهة منتخبها، بعد غد الإثنين، ضمن الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم إفريقيا 2025 التي ستستضيفها المغرب.

وأعلن الاتحاد الجزائري أن محمد فارسي، مدافع نادي كولومبوس كرو الأمريكي لم يسافر مع الفريق إلى لومي عاصمة توغو، بعد تعرضه لإصابة خلال المران الذي جرى أمس الجمعة، موضحا انه سيتعين على اللاعب الخضوع لفحوصات طبية معمقة.

وكان الاتحاد الجزائري أعلن أمس الجمعة، غياب جوان حجام، مدافع نادي يونغ بويز السويسري عن المباراة الثانية أمام توغو لعدم شفائه التام من الإصابة التي كان يعاني منها والتي جعلته يغيب عن المواجهة الأولى بين المنتخبين امس الأول الخميس، والتي فاز بها الفريق 1/5.

يذكر ان المنتخب الجزائري يتصدر المجموعة الخامسة برصيد تسع نقاط، متقدما على غينيا الاستوائية في المركز الثاني برصيد أربع نقاط وتوغو في الثالث بنقطتين، فيما يتذيل منتخب ليبيريا الترتيب برصيد نقطة واحدة فقط.

(د ب أ)