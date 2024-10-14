المنتخب الجزائري يفوز على توغو ويحجز مقعده في أمم أفريقيا 2025

لومي (توغو): بلغ المنتخب الجزائري نهائيات بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم 2025 المقرر إقامتها في المغرب، وذلك بعد فوزه على مضيفه منتخب توغو بهدف دون رد اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الرابعة بالمجموعة الخامسة من التصفيات.

ورفع منتخب الجزائر، الذي تأهل للنهائيات للمرة 21 في تاريخه والسابعة على التوالي، رصيده إلى 12 نقطة في المركز الأول، ليضمن التأهل للنهائيات قبل جولتين على نهاية التصفيات، فيما تجمد رصيد منتخب توغو عند نقطتين في المركز الثالث.

وسجل رامي بن سبعيني هدف المباراة الوحيد للمنتخب الجزائري من ضربة جزاء في الدقيقة 18.

وفي مباراة أخرى من الجولة والمجموعة ذاتها، فاز منتخب غينيا الاستوائية على ليبيريا بهدفين لهدف.

وتقدم منتخب غينيا الاستوائية في الدقيقة 20 عن طريق لويس لافو، قبل أن يدرك ويليام جيبسون التعادل للمنتخب الليبيري في الدقيقة 53.

وفي الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، سجل دوريان جونيور هدف غينيا الاستوائية الثاني.

ورفع منتخب غينيا الاستوائية رصيده إلى سبع نقاط في المركز الثاني، بفارق ست نقاط عن ليبيريا في المركز الرابع.

ودخل المنتخب الجزائري المباراة بهجوم مختلف عن مباراة الذهاب، حيث اختار مديره الفني السويسري فلاديمير بيتكوفيتش، الثلاثي ياسين بنزية ومحمد الأمين عمورة وأمين غويري.

على الجانب الآخر، تسلح منتخب توجو بعاملي الأرض والجمهور، وحاول امتصاص الضغط الجزائري في البداية، خشية تعرضه لخسارة ثقيلة مثلما حدث في المباراة الأولى في الجزائر والتي انتهت بفوز الجزائر بخماسية مقابل هدف واحد.

ورغم التغييرات العديدة في صفوفه، سيطر المنتخب الجزائري على المباراة ونجح في امتلاك الكرة خاصة في وسط ملعب منافسه.

واحتسب الحكم ضربة جزاء للمنتخب الجزائري في الدقيقة 18، ليسددها رامي بن سبعيني بنجاح في الشباك مسجلا هدف التقدم.

وواصل المنتخب الجزائري سيطرته على المباراة ونجح في التحكم في منطقة وسط الملعب، وحرم منافسه من امتلاك الكرة.

ولم تشهد باقي دقائق الشوط الأول أي جديد، ليطلق الحكم صافرة نهايته بتقدم الجزائر بهدف.

ومع بداية الشوط الثاني، سيطر المنتخب الجزائري على الكرة خاصة في منطقة وسط الملعب، فيما حاول منافسه امتلاك الكرة وتشكيل خطورة على مرمى قندوز.

وفي الدقيقة 49 كاد محمد أمين غويري أن يسجل الهدف الثاني للمنتخب الجزائري، حينما انفرد بمرمى باركولا، لكنه وضع الكرة فوق العارضة مضيعا فرصة تسجيل الهدف الثاني.

وغلب الارتباك على أداء منتخب توجو الذي حاول تسجيل هدف التعادل، ولم ينجح في تشكيل خطورة كبيرة على مرمى قندوز.

وفي الدقيقة 60 سدد كريم ديرمان كرة من خارج منطقة الجزاء، لكن قندوز نجح في الإمساك بها بسهولة.

واستغل أهويكي دينكاي، مهاجم منتخب توجو، خطأ في التمرير بين مدافعي المنتخب الجزائري، ليسدد كرة مباغتة، لكن قندوز أنقذ الموقف مجددا في الدقيقة 64.

وتوالت المحاولات من منتخب توجو، وسدد روجر أهولو كرة من خارج منطقة الجزاء، لكنها مرت إلى جوار القائم الأيمن في الدقيقة 67.

وفي الدقائق الأخيرة من الشوط الثاني، استعاد المنتخب الجزائري النسق وتحكم في المباراة مجددا، وبات الطرف الأفضل وشكل خطورة كبيرة على مرمى توجو.

لكن تلك المحاولات لم تسفر عن جديد، ليطلق الحكم صافرة نهاية المباراة بفوز الجزائر بهدف نظيف.

(د ب أ)