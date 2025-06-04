المنتخب السعودي في انتظار هدية من اليابان للتأهل المباشر للمونديال

الرياض: يدخل المنتخب السعودي مرحلة الحسم في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 حيث يخوض مباراتين بالجولتين الأخيرتين من المرحلة الثالثة بالتصفيات القارية.

وكان “الأخضر” أبقى على حظوظه في التأهل المباشر إلى كأس العالم 2026 بعدما حصد 4 نقاط في مباراتي فترة التوقف الدولي الماضية، بالفوز على الصين ثم التعادل أمام اليابان، وهو ما حافظ على آمال المنتخب السعودي التي لا تبدو سهلة لكنها ليست مستحيلة.

ويحل المنتخب السعودي ضيفا على شقيقه البحريني مساء غد الخميس لحساب الجولة التاسعة من منافسات المجموعة الثالثة، قبل أن يستقبل نظيره الأسترالي يوم الثلاثاء المقبل.

ويحتل “الأخضر” المركز الثالث برصيد 10 نقاط بفارق 3 نقاط عن أستراليا صاحبة الوصافة، وبفارق نقطة عن إندونيسيا صاحبة المركز الرابع بـ9 نقاط، بينما يأتي المنتخب البحريني خامسا بـ6 نقاط بفارق الأهداف عن الصين.

ولا بديل أمام المنتخب السعودي سوى الفوز في مباراتيه المتبقيتين بالمجموعة أمام البحرين وأستراليا، إذا ما أراد خطف بطاقة التأهل المباشر إلى نهائي كأس العالم، لكن الفوز في المباراتين لن يكون كافيا بسبب لوائح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم التي تضع فارق الأهداف كأولوية قبل “المواجهات المباشرة”.

ويتفوق المنتخب الأسترالي أمام “الأخضر” بفارق 3 نقاط وكذلك فارق تهديفي كبير “9 أهداف”، حيث سجلت أستراليا 13 هدفا مقابل 7 تلقتها شباكه، في حين سجل الأخضر 4 أهداف مقابل 6 أهداف تلقتها شباكه.

ويحتاج الأخضر للتأهل المباشر إلى كأس العالم 2026 الفوز في المباراتين المتبقيتين في مقابل تعثر أستراليا أمام اليابان في المباراة التي ستجمعهما قبل ساعات من لقاء المنتخب السعودي أمام البحرين.

وحال لم يتمكن الأخضر من التأهل المباشر للمونديال فإنه سيكون في حاجة للفوز في واحدة من المباراتين القادمتين من أجل ضمان التأهل إلى الملحق، كما يكفيه التعادل فيهما.

وبحسب نظام التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، فإن 6 منتخبات تتأهل مباشرة إلى المونديال وهي المنتخبات صاحبة الصدارة والوصافة في المجموعات الثلاث، فيما سينتقل صاحبا المركزين الثالث والرابع في كل مجموعة إلى ملحق يتم خلاله تقسيم المنتخبات الستة إلى مجموعتين تضم كل واحدة 3 منتخبات، حيث تتنافس المنتخبات الثلاث في دوري من دور واحد خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل، يقام على أرض محايدة، ليتأهل متصدر كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم.

في المقابل، فإن المنتخبين صاحبي المركز الثاني في المجموعتين يلتقيان ذهابا وإيابا في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل ليتأهل الفائز إلى الملحق الدولي المقرر في مارس/ آذار 2026، حيث يتنافس مع 5 منتخبات أخرى بواقع منتخبين من الكونكاكاف، ومنتخب من كل من إفريقيا، أمريكا الجنوبية واتحاد أوقيانوسيا، على آخر مقعدين في كأس العالم.

(د ب أ)