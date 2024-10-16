 المنتخب السعودي في وضع صعب بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2026

الرياض: وضع المنتخب السعودي لكرة القدم نفسه في موقف صعب بالتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، وذلك بعدما فقد نقطتين جديدتين في مشواره، بعد تعادله، أمس الثلاثاء، أمام ضيفه البحريني سلبيا على أرضه وبين جماهيره ليفقد النقطة الخامسة على التوالي والسابعة في أول 4 جولات.

وكان الأخضر السعودي في حاجة لنقاط مباراته أمام البحرين من أجل تعزيز حظوظه في التأهل إلى كأس العالم بشكل مباشر، واستعادة المركز الثاني في المجموعة الثالثة بعد تعادل اليابان وأستراليا أمس الثلاثاء في ذات المجموعة.

وبنهاية الجولة الرابعة، ظل الأخضر في المركز الثالث برصيد 5 نقاط، بفارق الأهداف عن منتخب أستراليا، الوصيف، وكذلك بفارق الأهداف عن البحرين صاحبة النقاط الخمس في المركز الرابع.

وازداد موقف المنتخب السعودي صعوبة بعدما فقد 7 نقاط جميعها كانت على ملعبه في 3 لقاءات من أصل 4 خاضها حتى الآن، لتتبقى له 6 مباريات في التصفيات بينها 4 خارج ملعبه و2 على أرضه.

ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من المجموعات الثلاثة إلى كأس العالم مباشرة، فيما سيتعين على صاحبي المركزين الثالث والرابع من كل مجموعة خوض ملحق آسيوي يتم خلاله تقسيم المنتخبات الست المتأهلة من المركزين المذكورين، إلى مجموعتين تضم كل واحدة 3 منتخبات ليتأهل متصدر كل مجموعة، فيما سيخوض صاحبا الوصافة مواجهتين يتأهل الفائز منهما إلى الملحق العالمي.

وإذا أراد الأخضر التأهل المباشر إلى كأس العالم، فإنه لا بديل عن تحقيق 4 نقاط على الأقل في التوقف الدولي القادم الذي سيخرج فيه لملاقاة أستراليا وإندونيسيا في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

وسينتظر المنتخب السعودي 4 أشهر بعد التوقف القادم لخوض مباراتي الجولتين السابعة والثامنة؛ إذ سيستقبل الصين ثم سيخرج لملاقاة اليابان، قبل أن يختتم التصفيات بمواجهة البحرين خارج أرضه وأستراليا على ملعبه في يونيو/ حزيران 2025، وفقا لموقع “24” السعودي.

وفي حال عدم تمكن الأخضر من حسم أحد المركزين الأول والثاني، فإنه سيتأهل إلى الملحق الآسيوي، وسيكون عليه حسم صدارة المجموعة التي سيحل فيها من أجل بلوغ نهائيات كأس العالم، وهو مهم في ظل احتمال تواجد قطر والإمارات والأردن أو العراق بحسب النتائج الحالية للمجموعتين الأولى والثانية.

وطالب الإيطالي روبرتو مانشيني، مدرب المنتخب السعودي، بتحميل اللاعبين جزءا من مسؤولية تراجع النتائج، وعدم إلقائها كاملة على عاتقه، مؤكدا إضاعتهم انتصارا مستحقا أمام البحرين.

ونقلت صحيفة “الرياضية” السعودية تصريحات مانشيني في المؤتمر الصحافي حيث قال: “أضعنا ركلة جزاء، والعديد من الفرص، واستحواذنا بلغ 87 في المئة، وإجمالا نستحق الفوز”.

وأضاف: “لو سجلنا ركلتي الجزاء اللتين أهدرناهما أمام إندونيسيا والبحرين، لوصل رصيدنا الآن إلى تسع نقاط”.

ولفت المدرب إلى إشراكه جميع المهاجمين الجاهزين لديه، ورغم ذلك ظلت المعاناة الهجومية مستمرة.

وتحدث عن هذا الألم، حيث قال: “هجوميا، لسنا بالمستوى المطلوب، ونواجه هذه المشكلة منذ فترة. أقحمت كل المهاجمين في المباراة، ولم يحالفنا الحظ، وعلى فراس، ورديف، وسالم العمل بشكل أكبر مستقبلا”.

وأردف: “من السهل لوم المدرب، لكن اللاعبين كذلك يتحملون المسؤولية، وعليهم إظهار أداء أفضل”.

وكرر الإيطالي شكواه من قلة مشاركات اللاعبين السعوديين، لا سيما صغار السن مع أنديتهم، مطالبا بمنحهم دقائق أكثر.

(د ب أ)