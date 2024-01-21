المنتخب السعودي يهزم قرغيزستان بثنائية ويصعد لدور الستة عشر بأمم آسيا

الدوحة: حجز المنتخب السعودي بطاقة العبور لدور الستة عشر من بطولة كأس أمم آسيا لكرة القدم المقامة حاليا في قطر، وذلك عقب فوزه على منتخب قرغيزستان 2 / صفر، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة السادسة بالبطولة.

ورفع المنتخب السعودي رصيده إلى ست نقاط بعد تحقيقه الانتصار الثاني على التوالي، ليضمن التأهل للدور المقبل، فيما ستحسم مواجهته في الجولة الثالثة بالمجموعة أمام تايلاند، صاحب المركز الثاني برصيد أربع نقاط، هوية متصدر المجموعة.

على الجانب الأخر، يتذيل منتخب قرغيزستان ترتيب المجموعة بدون رصيد من النقاط، خلف منتخب عمان صاحب المركز الثالث برصيد نقطة واحدة.

وتقدم المنتخب السعودي عن طريق محمد كنو في الدقيقة 35، قبل أن يضيف فيصل الغامدي الهدف الثاني في الدقيقة 84.

(د ب أ)



