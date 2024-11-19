المنتخب السوداني يحجز مقعده في نهائيات أمم أفريقيا 

إسطنبول: تأهل المنتخب السوداني لنهائيات كأس أمم أفريقيا بالمغرب 2025، عقب تعادله مع ضيفه الأنغولي بدون أهداف، الاثنين، على ملعب “شهداء بنينا” ببنغازي، في الجولة الختامية من التصفيات بالمجموعة السادسة.

وكان منتخب “صقور الجديان” في حاجة ماسة إلى نقطة واحدة ليضمن تواجده في العرس الأفريقي للمرة العاشرة في تاريخه، بعد غيابه عن النسخة الأخيرة التي أقيمت بكوت ديفوار 2023.

ورفع السودان رصيده بهذا التعادل إلى 8 نقاط ليعزز موقعه في وصافة المجموعة خلف المتصدر أنغولا برصيد 14 نقطة، في حين جاءت النيجر ثالثة برصيد 7 نقاط بفوزها على مضيفتها غانا بهدفين لهدف.

وأصبح منتخب السودان سادس منتخب عربي يتأهل للنسخة المقبلة من أمم أفريقيا بجانب مصر والمغرب والجزائر وجزر القمر وتونس، وفي انتظار نتيجة موريتانيا مع الرأس الأخضر، الأحد، بالمجموعة الثالثة.

وفي المجموعة الرابعة، تبدد أمل المنتخب الليبي في الصعود للنهائيات بعد تعادله بدون أهداف بملعبه مع ضيفه البنيني والذي حجز بطاقة التأهل الثانية عن المجموعة بصحبة المنتخب النيجيري، المتصدر.

وحققت رواندا المفاجأة بالفوز على مضيفتها نيجيريا بهدفين لهدف، لكنه لم يكن كافيا للعبور إلى النهائيات.

وتصدرت نيجيريا المجموعة برصيد 11 نقطة، تلتها بنين في المركز الثاني برصيد 8 نقاط وبفارق الأهداف عن رواندا الثالث، في حين تذيلت ليبيا المجموعة برصيد 5 نقاط.

(الأناضول)