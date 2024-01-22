المنتخب السوري يتمسك بحلمه.. وأستراليا تسعى للحفاظ على القمة في كأس آسيا

الدوحة: يتمسك المنتخب السوري بفرصته في التأهل لدور الـ16 ببطولة كأس آسيا لكرة القدم، ولكنه سيكون مطالبا بالفوز على المنتخب الهندي عندما يلتقيان الثلاثاء، على استاد البيت، في الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الثانية، وانتظار هدية أستراليا أمام أوزبكستان في المباراة التي تقام بنفس التوقيت، على استاد الجنوب.

ويتواجد المنتخب الأسترالي على قمة المجموعة برصيد ست نقاط، وضمن التأهل لدور الـ16، فيما يحتل منتخب أوزبكستان المركز الثاني برصيد أربع نقاط، ويتواجد المنتخب السوري في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة، فيما يقبع المنتخب الهندي في قاع الترتيب بلا نقاط.

ولدى المنتخب السوري فرصتين لعبور دور المجموعات للمرة الأولى في تاريخه، والتأهل لدور الـ16، الأولى هي الفوز على المنتخب الهندي بثلاثة أهداف نظيفة مع خسارة منتخب أوزبكستان أمام أستراليا بهدفين نظيفين ليتأهل في المركز الثاني متفوقا بفارق الأهداف على منتخب أوزبكستان خاصة وأن المواجهة التي جمعت بين المنتخب السوري ونظيره الأوزبكي انتهت بالتعادل السلبي.

ووفقا للوائح البطولة يتأهل صاحب المركزين الأول والثاني إلى دور الـ16 في المجموعات الست بالبطولة، كما تصعد أفضل أربعة منتخبات احتلت المركز الثالث.

وفي حال تساوي المنتخبات في عدد النقاط يتم النظر لنتائج المواجهات المباشرة في البطولة، وفي حال تعادلهما يتم النظر لفارق الأهداف الكلي في دور المجموعات.

وتتمثل الفرصة الثانية للمنتخب السوري لعبور دور المجموعات هي فوزه على المنتخب الهندي بأكبر عدد ممكن من الأهداف، مع تعادل منتخب أوزبكستان أو فوزه، وانتظار نهاية دور المجموعات لمعرفة ما إذا كان سيتواجد ضمن أفضل أربعة منتخبات احتلت المركز الرابع من عدمه.

ورفع الأرجنتيني هيكتور كوبر، مدرب المنتخب السوري، شعار “التحدي” في مباراته أمام المنتخب الهندي وأكد على أنهم يتمسكون بالأمل، وقال عقب الخسارة أمام المنتخب الأسترالي هدف نظيف يوم الخميس الماضي: “سنحاول أن نقدم الأفضل في المباراة الأخيرة القادمة ضد الهند ونتمسك بآمال التأهل إلى الدور المقبل”.

وأضاف: “واثق ومتفائل من قدرات اللاعبين ونحلم بالتأهل لدور الـ16 ولأبعد مرحلة في البطولة”.

ولن تكون مهمة المنتخب السوري في الفوز بالمباراة سهلة، لاسيما وأن المنتخب الهندي مازالت أمامه فرصة ضئيلة للتأهل كأحد أفضل أربعة منتخبات احتلت المركز الثالث بشرط الفوز على المنتخب السوري وأن تسير نتائج مباريات المجموعات الأخرى في مصلحته.

وبعيدا عن مسألة التأهل لدور الـ16 من عدمه، سيحاول المنتخب الهندي بكل قوته لتحقيق الفوز في هذه المباراة من أجل ترك انطباع جيد لدى الجماهير في حال فشله في التأهل والخروج من البطولة، لكي يؤكد على أن كرة القدم الهندية تطورت في الفترة الأخيرة.

في الوقت نفسه، سيكون لدى المنتخب الأوزبكي مهمة صعبة للغاية لضمان التأهل المباشر لدور الـ16 بدون الدخول في أي حسابات عندما يواجه المنتخب الأسترالي، الذي ضمن التأهل للدور التالي.

ويكفي المنتخب الأوزبكي التعادل أو الفوز بأي نتيجة ليتأهل لدور الـ16 مباشرة، ولكنه سيسعى بكل قوته للفوز بالمباراة من أجل تصدر المجموعة ومواجهة منافس أسهل نسبيا في دور الـ16.

في المقابل، يدخل المنتخب الأسترالي المباراة بحثا عن تحقيق العلامة الكاملة للحفاظ على صدارة المجموعة، والتأكيد على أنه سينافس على التتويج بلقب البطولة.

(د ب أ)