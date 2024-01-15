المنتخب العراقي يفوز على إندونيسيا بثلاثية في كأس أمم آسيا

الدوحة: فاز منتخب العراق على نظيره منتخب إندونيسيا 3 1/، اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الرابعة بكأس أمم آسيا لكرة القدم.

وتقدم المنتخب العراقي عن طريق مهند علي في الدقيقة 17، لكن مارسيلينيو فيردينان أدرك التعادل للمنتخب الإندونيسي في الدقيقة 37 .

وفي الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، سجل أسامة رشيد الهدف الثاني للمنتخب العراقي، فيما أضاف أيمن حسين الهدف الثالث في الدقيقة 75.

وكانت مباريات الجولة ذاتها بالمجموعة الرابعة قد انطلقت أمس الأحد، حيث فاز المنتخب الياباني على نظيره الفيتنامي 4 /2.

ويلعب المنتخب العراقي في الجولة الثانية مع نظيره الياباني، فيما يلعب منتخب فيتنام مع إندونيسيا ضمن منافسات الجولة ذاتها، وتقام كلتا المباراتين يوم الجمعة المقبل.

وفي الدقيقة الثانية، جاءت أولى المحاولات للمنتخب العراقي، حيث وجه المدافع حسين علي ضربة رأس بتجاه مرمى إيرناندو أري حارس إندونيسيا، بعد تلقيه كرة عرضية من إبراهيم بايش داخل منطقة الجزاء، لكن رأسيته علت العارضة.

وجاء الرد الإندونيسي مباشرة بعد دقيقة واحدة من محاولة حسين علي، حيث سدد مارسيلينو فيردينان كرة على حدود منطقة الجزاء، لتصطدم بعارضة مرمى الحارس جلال حسن.

وفي الدقيقة 17 سجل مهند علي الهدف الأول للمنتخب العراقي، بعدما تلقى تمريرة في العمق من زميله علي جاسم، لينطلق وسط دفاع إندونيسيا ويسدد الكرة في الشباك.

وأصبح المنتخب العراقي هو الأكثر سيطرة واستحواذا على المباراة، وحرم منافسه من امتلاك الكرة وشن هجمات على مرمى جلال حسن.

ورغم تلك السيطرة نجح المنتخب الإندونيسي في تسجيل هدف التعادل عن طريق مارسيلينيو، بعد مجهود فردي رائع من زميله يعقوب سايوري على الجهة اليسرى، ليمرر له الكرة أمام مرمى جلال حسن، حيث وضعها مارسيلينيو بقوة في الشباك في الدقيقة 37.

وبعد إدراك التعادل، أصبح منتخب إندونيسيا الأخطر في المباراة، وشن العديد من الهجمات على مرمى جلال حسن، لكن دون التوفيق في هز الشباك.

وسدد علي جاسم كرة من خارج منطقة الجزاء، لكن كرته علت العارضة في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأًصلي للشوط الأول.

وفي الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، سجل أسامة رشيد الهدف الثاني للمنتخب العراقي، بعدما تابع تسديدة تصدى لها حارس إندونيسيا، ليضعها في الشباك مسجلا الهدف الثاني.

ولم تشهد باقي دقائق الشوط الأول أي جديد، ليطلق الحكم صافرة نهايته بتقدم العراق على إندونيسيا 2 /1.

ومع بداية الشوط الثاني، واصل المنتخب العراقي سيطرته على مجريات المباراة، وأهدر أكثر من فرصة لتسجيل الهدف الثالث.

ولم يظهر المنتخب الأندونيسي أي مقاومة للمحاولات العراقية، ولم يشن العديد من الهجمات على مرمى جلال حسن، الذي لم يتعرض لاختبارات عديدة.

وفي الدقيقة 75 سجل المنتخب العراقي هدفه الثالث عن طريق أيمن حسين، الذي تلقى كرة عرضية ليحاول توجيهها بضربة رأس في الشباك، لكنه لم يتمكن من ذلك بعد اصطدام الكرة بمدافع إندونيسيا، لتتهيأ أمامه الكرة ويسددها بقوة في الشباك.

وحاول المنتخب الإندونيسي تسجيل هدف تقليص الفارق في الدقيقة 79، حينما سدد كرة ساقطة من خارج منطقة الجزاء، لكن الكرة علت العارضة بقليل.

وحاول المنتخب العراقي في أكثر من مناسبة، إضافة الهدف الرابع في شباك إندونيسيا، إلا أن التسرع وسوء الحظ وعدم إنهاء الهجمات بشكل جيد، حال دون حدوث ذلك.

ولم تشهد باقي دقائق الشوط الثاني أي جديد، ليطلق الحكم صافرة نهايته والمباراة بفوز العراق 3 /1.

(د ب أ)