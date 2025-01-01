المنتخب العماني بعشرة لاعبين يفوز على السعودية ويتأهل لنهائي خليجي 26

الكويت: تأهل المنتخب العماني لنهائي بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم “خليجي 26” بعد فوز مثير على نظيره السعودي بنتيجة 2 / 1 في المواجهة الأولى بالدور قبل النهائي، يوم الثلاثاء.

لم يتأثر المنتخب العماني بالنقص العددي بعد طرد لاعبه منذر العلوي في الدقيقة 35 من الشوط الأول، بل تقدم على منافسه بهدفين في الشوط الثاني سجلهما أرشد العلوي وعلي البوسعيدي في الدقيقتين 74 و85.

وقلص المنتخب السعودي الفارق سريعا بهدف محمد كنو في الدقيقة 87.

لكن “الأخضر” أكمل الثواني الأخيرة من اللقاء بعشرة لاعبين بعد طرد لاعبه عبد الإله هوساوي في الدقيقة العاشرة من الوقت بدل الضائع.

وصمد المنتخب العماني في الثواني الأخيرة ليتأهل للمباراة النهائية للمرة الثانية على التوالي، حالما بتتويج ثالث في تاريخه بعد الفوز باللقب في عامي 2009 و2018.

أما المنتخب السعودي فقد تبددت آماله في تحقيق اللقب للمرة الرابعة في التاريخه والأولى بعد غياب دام 20 عاما.

(د ب أ)