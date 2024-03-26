المنتخب الفلسطيني يقتنص فوزاً قاتلاً من مضيفه بنغلاديش في تصفيات آسيا- (فيديو وصور)

رام الله- “القدس العربي”:

حقق المنتخب الفلسطيني انتصاراً قاتلاً في آخر الدقائق على حساب مضيفه بنغلاديش، في المباراة التي جمعتهما على استاد باشوندهارا كينغس أرينا في العاصمة دكا، لحساب منافسات المجموعة التاسعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026، وكأس آسيا 2027.

وخلال ساعات الصيام، ووسط درجات الحرارة المرتفعة والرطوبة العالية، بدأت المباراة متوازنة بين المنتخبين، وكان التحفظ الدفاعي هو الغالب على الدقائق الأولى، إلى أن جاءت أولى المحاولات بواسطة محمد باسم الذي كاد يفتتح التسجيل لفلسطين، بعد تنفيذ رائع لركلة حرة مباشرة، تمكن الحارس البنغالي من إبعادها بصعوبة في الدقيقة 9.

بعد مضي نصف ساعة، بدأ المنتخب الفلسطيني بدخول أجواء المباراة، واقترب أكثر من المرمى البنغالي، وعند الدقيقة 34، أرسل شهاب القنبر كرة متقنة داخل الصندوق باتجاه عدي الدباغ الذي سدد بدوره، لكن الحارس ميتال مارما تصدى لها.

بعدها بأربع دقائق، استقبل شهاب القنبر ركلة حرة من مصعب البطاط، وسدد رأسية تألق الحارس في إبعادها مرة أخرى.

المنتخب البنغالي حاول من جانبه المباغتة وخطف التقدم لصالحه، لكن الحارس الفلسطيني رامي حمادة أحبط تلك المساعي في محاولتين متتاليتين قبل نهاية الشوط الأول.

مع انطلاقة الشوط الثاني، سرعان ما بدأ المنتخب الفلسطيني بحثه عن هدف الانتصار. وتمكن عدي الدباغ من خطف الكرة من الحارس البنغالي وراوغه داخل المنطقة، لكنه أضاع الكرة بغرابة.

الدباغ عاد مرة أخرى وحاول برأسه هذه المرة، بعد أن استقبل عرضية محمود عيد في منطقة الجزاء، لكن الحارس ميتال مارما كان في المرصاد مرة أخرى عند الدقيقة 58.

وفي الدقيقة 65، أرسل البديل علاء الدين حسن كرة صاروخية من خارج المنطقة، انبرى لها الحارس البنغالي مرة أخرى، وأحبط المحاولة.

توالت محاولات كتيبة مكرم دبوب، وفي الدقيقة 74، مصعب البطاط يرسل عرضية لعدي الدباغ لكن تسديدته وجدت الحارس. وفي نفس الدقيقة، تابع عدي خروب الكرة العائدة من الركنية، وسددها مباشرة نحو المرمى، والحارس يتألق مجدداً.

🚨المنتخب الوطني يقتنص فوزا ثمينا من مضيفه بنغلاديش بهدف ميلاد ترمانيني 👏💪🇵🇸@afcasiancup #AsianQualifiers #فلسطين pic.twitter.com/6rNGzlnuqo — الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم (@PSFA28) March 26, 2024

احتسب حكم اللقاء 8 دقائق كوقت بدل ضائع، وخلالها تلقى المدافع الفلسطيني عميد محاجنة بطاقة صفراء تلتها بطاقة حمراء، بعد أن احتج على محاولة لاعب المنتخب البنغالي إضاعة الوقت.

رغم حالة الطرد، وفي الأنفاس الأخيرة، نجح ميلاد تيرمانيني من لعب دور الهداف، بعدما تواجد في منطقة الجزاء واستلم تمريرة مذهلة من إسلام البطران، محرزاً هدف اللقاء الوحيد، ومحققاً العلامة الكاملة للفدائي، في الدقيقة الرابعة من الوقت الإضافي.

وبهذا الانتصار، رفع المنتخب الفلسطيني رصيده إلى 7 في وصافة المجموعة التاسعة، خلف أستراليا المتصدرة بـ12 نقطة، والتي تأهلت للمرحلة الثالثة بشكل رسمي، بعد أن هزمت لبنان بخمسة أهداف دون مقابل، ليبقى المنتخب اللبناني في المركز الثالث برصيد نقطتين، وأخيراً ظل المنتخب البنغالي بنقطة يتيمة.