المنتخب القطري يرافق المكسيك لدور الثمانية بالكأس الذهبية

نيويورك: تأهل المنتخب القطري إلى دور الثمانية ببطولة الكأس الذهبية لكرة القدم لمنتخبات الكونكاكاف (أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي) وذلك عقب فوزه على المنتخب المكسيكي بهدف نظيف مساء الأحد (صباح الاثنين بتوقيت غرينتش) ضمن منافسات الجولة الأخيرة من المجموعة الثانية، والتي شهدت أيضا فوز الهندوراس على هايتي 2 / 1.

ويدين المنتخب القطري بالفضل في هذا الفوز للاعبه حازم أحمد شحاتة الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 27.

ورفع المنتخب القطري رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثاني، بفارق نقطتين خلف المنتخب المكسيكي، الذي كان ضمن الصعود لدور الثمانية أيضا قبل هذه الجولة.

وفي المباراة الثانية، فاز منتخب الهندوراس على هايتي 2 / 1.

وسجل هدفي منتخب الهندوراس جيري بينجستون وجوزيه ماريو بينتو في الدقيقتين 42 و59، فيما سجل هدف هايتي فرانتزدي بيارو في الدقيقة 20.

ورفع منتخب الهندوراس رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثالث، بفارق الأهداف خلف المنتخب القطري، فيما توقف رصيد هايتي عند ثلاث نقاط في المركز الأخير.

(د ب أ)