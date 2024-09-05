المنتخب الكويتي يخطف تعادلا في الدقائق الأخيرة مع الأردن في تصفيات مونديال 2026

عمان (الأردن): خطف المنتخب الكويتي تعادلا ثمينا في الدقائق الأخيرة أمام مضيفه الأردني 1 1/، اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الثانية بتصفيات أمم آسيا لكأس العالم 2026 في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.

وتقدم موسى التعمري للمنتخب الأردني في الدقيقة 13، وأدرك المنتخب الكويتي التعادل في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني بهدف أحرزه يوسف ناصر السلمان من ضربة جزاء.

وأقيمت مباراتان من المجموعة في وقت سابق من اليوم الخميس، حيث تعادل المنتخبان الكوري الجنوبي والفلسطيني سلبيا، فيما فاز المنتخب العراقي على نظيره العماني 1 / صفر.

وفرض منتخب الأردن سيطرته على المباراة منذ البداية، وتحرك هجومه المكون من الثلاثي موسى التعمري ويزن النعيمات وعلي علوان، وصنعوا الكثير من الفرص للفريق.

وترجم المنتخب الأردني أفضليته بالتقدم بهدف حينما مرر الروابدة كرة لزميله موسى التعمري على مشارف منطقة الجزاء، حيث سددها الأخير قوية زاحفة سكنت الزاوية اليسرى لمرمى الحارس الكويتي سليمان عبد الغفور في الدقيقة .14

وبعد الهدف واصل المنتخب الأردني سيطرته وكاد لاعبه محمود مرضي أن يهدد مرمى عبدالغفور بكرة مقصية رائعة، لكن الأخير أنقذ مرماه في الوقت المناسب في الدقيقة 21.

من جانبه سعى المنتخب الكويتي لتخفيف ضغط الأردن عن طريق التقدم إلى الأمام، لكن محاولاته لم تكن بالخطورة، بالكافية في حين تراجع مستوى الأردن قليلا وأتيحت له فرصة وحيدة عندما سدد يزن النعيمات كرة من مسافة بعيدة علت العارضة مع حلول الدقيقة .36

وفي الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، أنقذ الحارس الأردني يزيد أبو ليلى مرماه من هدف محقق حينما تصدى بنجاح لرأسية عذبي شهاب التي جاءت من مسافة قريبة للغاية في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

واصل المنتخب الأردني أفضليته منذ مطلع الشوط الثاني، وكاد أن يعزز النتيجة في أكثر من مناسبة حينما تسلم محمود مرضي كرة وتوغل بها داخل منطقة الجزاء ثم سددها دون تركيز فوق العارضة في الدقيقة 48 وبعده بدقيقتين ضاعت فرصة أخرى من نور الروابدة.

وفي الدقيقة 63 خرج النجم موسى التعمري بديلا بسبب الإصابة، ليحل بدلا منه يوسف أبو جلبوش، ليتأثر الضغط الهجومي للمنتخب الأردني الأمر الذي كان حاسما بالنسبة للمنتخب الكويتي.

وتحسن أداء المنتخب الكويتي في آخر ربع ساعة من الشوط الثاني، ليجني ثمار ذلك بحصوله على ضربة جزاء في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، وسدد يوسف ناصر الكرة في الشباك.

ولم تشهد باقي دقائق الشوط الثاني أي جديد، ليطلق الحكم صافرة نهايته والمباراة بالتعادل 1/1.

(د ب أ)