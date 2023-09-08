المنتخب المصري ينهي مشواره في تصفيات أمم إفريقيا بالفوز على إثيوبيا

القاهرة: أنهى المنتخب المصري مشواره في تصفيات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم المقرر إقامتها مطلع العام المقبل في كوت ديفوار، بالفوز على ضيفه الإثيوبي 1 /صفر، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة بالمجموعة الرابعة في التصفيات.

وسجل مصطفى فتحي هدف المباراة الوحيد للمنتخب المصري في الدقيقة 37 .

ورفع المنتخب المصري، الذي ضمن تأهله للنهائيات، رصيده إلى 15 نقطة في المركز الأول، فيما تجمد رصيد منتخب إثيوبيا عند أربع نقاط في المركز الثالث قبل الأخير.

ويحتل المنتخب الغيني، الذي تأهل كذلك للبطولة التي ستنطلق في كانون الثاني / يناير المقبل، المركز الثاني في المجموعة برصيد تسع نقاط، وسيلعب غدا مع نظيره منتخب مالاوي صاحب المركز الأخير برصيد أربع نقاط.

وبدأت المباراة بضغط من جانب المنتخب المصري، الذي هاجم بالثلاثي مصطفي فتحي وعمر مرموش ومصطفى محمد، فيما التزم المنتخب الإثيوبي بمنطقة جزائه دون الخروج لشن هجمات على مرمى الفريق المضيف.

واستحوذ المنتخب المصري على اللعب طوال ربع الساعة الأولى من المباراة، قبل أن يخرج المنتخب الإثيوبي من مناطقه ويبدأ في شن بعض الهجمات على مرمى محمد الشناوي حارس الفريق المصري.

وكاد محمد عبد المنعم مدافع المنتخب المصري أن يسجل الهدف الأول لفريقه في الدقيقة 27، بعدما ارتقى لكرة عرضية ليوجهها بضربة رأس باتجاه شباك إثيوبيا، لكن الحارس سيد هابتامو تصدى لها ببراعة.

وفي الدقيقة 37 سجل مصطفى فتحي هدف التقدم للمنتخب المصري، حيث سدد زميله عمر مرموش كرة قوية من خارج منطقة الجزاء، ليتصدى لها حارس إثيوبيا وترتد لفتحي الذي لم يتردد في إيداعها الشباك.

وسجل فتحي هدفا في الدقيقة 41 ألغاه الحكم بداعي التسلل، فيما لم تشهد الدقائق الأخيرة من الشوط الأول أي جديد، ليطلق الحكم صافرة نهايته بتقدم المنتخب المصري 1 /صفر.

وفي الشوط الثاني، واصل المنتخب المصري ضغطه على منافسه، وحاول تسجيل هدف ثان لضمان الفوز ولكن بدون جدوى، في ظل الأداء الدفاعي الملتزم من جانب الفريق الإثيوبي.

وانحصر اللعب في وسط الملعب، حيث لم يشن المنتخب المصري العديد من الهجمات على مرمى منافسه، فيما حاول المنتخب الإثيوبي تهديد مرمى الشناوي لكن دون أن يحظى بالعديد من الفرص لذلك.

وبمرور الوقت بدا الإرهاق واضحا على أداء الفريقين، وجاءت الفرصة الحقيقية الوحيدة في الشوط الثاني للمنتخب الإثيوبي عن طريق لاعبه أبيل ياليو الذي سدد كرة قوية في الدقيقة 74، لكنها هزت الشباك الخارجية لمرمى الشناوي.

وسجل البديل مصطفى محمد هدفا ألغاه الحكم في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، بدعوى ارتكاب اللاعب خطأ في عملية تسجيل الهدف.

ولم تشهد باقي الدقائق أي جديد، ليطلق الحكم صافرة نهاية المباراة بفوز المنتخب المصري 1 /صفر.

(د ب أ)