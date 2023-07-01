المنتخب المغربي يفوز على الكونغو في أمم أفريقيا تحت 23 عاما

الرباط: فاز منتخب المغرب على نظيره منتخب الكونغو برازافيل 1 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما في ساعة متأخرة ليلة مساء الجمعة في إطار منافسات الجولة الثالثة الأخيرة من المجموعة الأولى ببطولة أمم أفريقيا لكرة القدم تحت 21 عاما والتي شهدت تعادل غينيا مع غانا 1/1.

ويدين المنتخب المغربي بالفضل في هذا الفوز للاعبه يونس طه الإدريسي الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة السابعة.

ورفع المنتخب المغربي رصيده إلى تسع نقاط في صدارة الترتيب، ليضمن التأهل للدور قبل النهائي بالبطولة كأول المجموعة، فيما ظل المنتخب الكونغولي بلا رصيد في قاع الترتيب.

وفي المباراة الثانية، تعادل منتخب غينيا مع منتخب غانا 1/1.

وتقدم منتخب غانا بهدف سجله إيمانويل يبواه في الدقيقة 34 وتعادل منتخب غينيا عن طريق إبراهيما بريزي فوفانا في الدقيقة 61.

ورفع غينيا رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثاني، بفارق الأهداف أمام منتخب غانا الذي احتل المركز الثالث.

وتأهل منتخب غينيا إلى الدور قبل النهائي برفقة المنتخب المغربي، فيما ودع منتخبا غانا والكونغو منافسات البطولة.

(د ب أ)