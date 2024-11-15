المنتخب المغربي يكتسح الغابون بخماسية ويواصل انتصاراته في تصفيات أمم أفريقيا

ليبرفيل: واصل منتخب المغرب انتصاراته في المجموعة الأولى بتصفيات كأس أمم أفريقيا لكرة القدم التي ستقام على أرضه أواخر العام المقبل، وذلك عقب اكتساحه مضيفه الغابوني بنتيجة 5/1 اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الخامسة.

ورفع منتخب المغرب، المتأهل سلفا باعتباره البلد المضيف، رصيده إلى 15 نقطة بالعلامة الكاملة في المركز الأول، فيما تجمد رصيد منتخب الغابون، الذي ضمن تأهله للنهائيات، عند سبع نقاط في المركز الثاني.

ويحتل منتخب ليسوتو المركز الثالث برصيد أربع نقاط، بفارق نقطة واحدة عن منتخب أفريقيا الوسطى صاحب المركز الرابع والأخير.

وتقدم منتخب الغابون في الدقيقة الرابعة عن طريق دينيس بوانغا، قبل أن يسجل المنتخب المغربي ثلاثة أهداف في ست دقائق، حيث سجل جمال حركاس هدف التعادل في الدقيقة 17، وبعده بثلاث دقائق سجل براهيم دياز الهدف الثاني.

وبعد ثلاث دقائق من هدفه الأول، عاد دياز ليسجل الهدف الثاني له والثالث للمنتخب المغربي، فيما أضاف زميله يوسف النصيري الهدف الرابع في الدقيقة 80، واختتم إسماعيل صيباري الخماسية في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للشوط الثاني.

ولم ينتظر المنتخب الغابوني سوى أربع دقائق فقط ليسجل هدف التقدم عن طريق دينيس بوانغا، الذي تلقى تمريرة من جويلور كانغا ليتجه بالكرة نحو الجهة اليسرى، ويسدد كرة قوية لم ينجح ياسين بونو، حارس منتخب المغرب، في التصدي لها لتهز شباكه.

وبعد الهدف ضغط هجوم المنتخب المغربي بقوة، بقيادة أيوب الكعبي، بالإضافة إلى انطلاقات براهيم دياز على الجهة اليمنى، وعبد الصمد الزلزولي على الجهة اليسرى.

ونجح منتخب المغرب في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 17، عن طريق جمال حركاس، الذي تلقى كرة عرضية من ضربة حرة نفذها أشرف حكيمي داخل منطقة الجزاء، ليوجهها حركاس بضربة رأس في شباك لويس مابابا.

وبعد ثلاث دقائق فقط، سجل براهيم دياز الهدف الثاني للمنتخب المغربي، بعدما تابع كرة نفذت من ركنية داخل منطقة الجزاء، ليضعها في الشباك.

وفي الدقيقة 23 عاد دياز ليسجل الهدف الثاني له والثالث للمنتخب المغربي، حيث لعب إلياس بن صغير ركنية داخل منطقة جزاء الغابون، ليتباطأ دفاع الفريق المضيف في إبعاد الخطر، لتصل إلى دياز القريب من المرمى، ليضعها في الشباك.

ولم تشهد باقي دقائق الشوط الأول أي جديد، ليطلق الحكم صافرة نهايته بتقدم المغرب 1/3.

وفي الشوط الثاني هدأ ضغط منتخب المغرب نسبيا، فيما حاول فريق الغابون إعادة تنظيم صفوفه، من أجل شن هجمات على مرمى الحارس ياسين بونو.

وفي المقابل، أجرى وليد الركراكي، المدير الفني للمنتخب المغربي، بعض التبديلات في صفوف فريقه، وأقحم الثنائي زكريا أبو خلال ويوسف النصيري، بدلا من براهيم دياز وأيوب الكعبي على الترتيب.

وانحصر اللعب في وسط الملعب، ولم يظهر كلا الفريقين نوايا هجومية كبيرة في الشوط الثاني، وغلب التحضير الطويل على أداء الفريقين خاصة المنتخب المضيف الغابون.

وفي الدقيقة 80 سجل المنتخب المغربي الهدف الرابع عن طريق البديل يوسف النصيري، الذي تلقى تمريرة من الجهة اليسرى من زميله إسماعيل صيباري ليضع الكرة في الشباك.

وبعده بعشر دقائق، سجل صيباري الهدف الخامس للمنتخب المغربي من مجهود فردي رائع، حيث تسلم الكرة من الجهة اليسرى مراوغا ثلاثة لاعبين، ليضع الكرة بقوة أعلى مرمى الغابون.

ولم تشهد باقي دقائق الشوط الثاني أي جديد، ليطلق الحكم صافرة نهايته والمباراة بفوز المغرب على الغابون 1/5.

(د ب أ)