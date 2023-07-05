المنتخب المغربي يلحق بنظيره المصري إلى أولمبياد باريس

الرباط: تأهل منتخب المغرب إلى أولمبياد باريس 2024 لكرة القدم ليلحق بنظيره المصري.

وخطف المنتخب المغربي بطاقة التأهل الثانية عن قارة أفريقيا بعدما تغلب على نظيره المالي في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء بركلات الترجيح في المباراة الثانية للدور نصف النهائي لكأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما المقامة حاليا في المغرب.

انتهى الوقت الأصلي للمباراة بتعادل الفريقين 1 / 1 ليمتد اللقاء إلى شوطين إضافيين ، تقدم خلالهما أصحاب الأرض ، إلا أن منتخب مالي سرعان ما عاد بهدف التعادل 2/2.

ولجأ المنتخبان إلى ركلات الترجيح التي حسمها المغرب بنتيجة 4 / 3 بعد إهدار المنتخب المالي ركلتي ترجيح.

وبهذه النتيجة، لحق منتخب المغرب بنظيره المصري الذي حجز أول تذكرة للأولمبياد إثر تغلبه 1 / 0 على نظيره الغيني في المباراة الثانية للدور نصف النهائي للبطولة.

ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى من بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما إلى الأولمبياد مباشرة.

(د ب أ)